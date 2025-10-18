(TBTCO) - Hướng tới vụ Đông Xuân 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau) đồng hành cùng nông dân bằng chuỗi hoạt động thiết thực và bền vững.

Ngay từ tháng 9/2025, khi vụ mùa mới bắt đầu, Phân bón Cà Mau đã liên tục tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại nhà máy cho nông dân trên cả nước thông qua chương trình “Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2025”. Trong năm 2025, chương trình đã ghi nhận sự tham gia của 12 đoàn nông dân với hơn 2.500 lượt khách đến từ nhiều tỉnh thành.

Nhà máy Phân bón Cà Mau là một công trình công nghiệp trọng điểm quốc gia, vận hành theo công nghệ hiện đại với quy trình khép kín và được kiểm soát chặt chẽ ở mọi công đoạn. Tại đây, các nông dân đã trực tiếp quan sát quy trình sản xuất tiên tiến, qua đó kiểm chứng sự minh bạch trong hoạt động sản xuất và chất lượng của sản phẩm trước khi được phân phối ra thị trường. Nhiều nông dân đã bày tỏ sự ấn tượng và tự hào khi chứng kiến hành trình tạo ra mỗi hạt phân bón từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, được sản xuất ngay tại vùng đất cực nam của Tổ quốc.

Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng 2025

Các chuyến tham quan không chỉ mang lại trải nghiệm thực tế mà còn mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa nông dân với các kỹ sư và chuyên gia của công ty. Thông qua các buổi trao đổi, nông dân đã được cập nhật những thông tin mới nhất về kỹ thuật canh tác hiện đại, đặc biệt là các ưu điểm của công nghệ PolyPhosphate, nhằm tối ưu hóa năng suất và tiết kiệm công sức trong quá trình canh tác.

Thấu hiểu không phải mọi nông dân đều có điều kiện đến tham quan trực tiếp, Phân bón Cà Mau đã tiên phong ứng dụng công nghệ Virtual 360 để số hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm nhà máy. Chỉ với một thiết bị có kết nối internet, người dùng từ bất cứ đâu đều có thể "tham quan" từng khu vực sản xuất với góc nhìn toàn cảnh, chân thực.

Từng phân xưởng, máy móc và hệ thống dây chuyền đều được hiển thị rõ ràng, mang lại trải nghiệm sống động như đang có mặt trực tiếp tại nhà máy. Sáng kiến này là một bước tiến công nghệ đột phá, giúp Phân bón Cà Mau đưa hình ảnh nhà máy đến gần hơn với cộng đồng nông nghiệp, tạo ra một kênh kết nối rộng mở và bền vững.

Niềm tin của bà con nông dân được củng cố mạnh mẽ sau khi trực tiếp chứng kiến quy trình sản xuất nghiêm ngặt và minh bạch. Để đáp lại niềm tin đó, Phân bón Cà Mau đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung cho vụ Đông Xuân - mùa vụ có nhu cầu dinh dưỡng cây trồng cao nhất trong năm, đòi hỏi nguồn cung phân bón dồi dào về cả số lượng lẫn chất lượng. Công ty đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, chuẩn bị hệ thống kho vận và giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, phân phối để đảm bảo chuỗi cung ứng luôn được vận hành thông suốt.

Bên cạnh các dòng sản phẩm chủ lực đã khẳng định được thương hiệu như Đạm Cà Mau, N46.Plus, và Urea Bio, Phân bón Cà Mau tập trung vào các sản phẩm chiến lược cho vụ đông xuân là NPK Cà Mau và đặc biệt là NPK Cà Mau Gold 20 - 10 - 10 với công nghệ PolyPhosphate.

Sản phẩm này có công thức dinh dưỡng cân đối, giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, chắc hạt và đạt năng suất cao. Đồng thời, sản phẩm cũng phù hợp với nhiều loại cây trồng khác, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu đa dạng của nông dân. Sự chuẩn bị chu đáo này không chỉ giúp nông dân yên tâm sản xuất mà còn góp phần ổn định thị trường phân bón trong giai đoạn cao điểm.

Song song với việc cung ứng sản phẩm, Phân bón Cà Mau tiếp tục kiên trì với sứ mệnh lan tỏa tri thức nông nghiệp hiện đại. Các hội thảo khoa học và tọa đàm kỹ thuật thiết thực được tổ chức thường xuyên, cung cấp những kiến thức canh tác chuẩn xác, giúp nông dân tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả và yên tâm sản xuất.

Phân bón Cà Mau tiếp tục kiên trì với sứ mệnh lan tỏa tri thức nông nghiệp hiện đại

Phân bón Cà Mau đang tiến gần đến cột mốc 15 năm hình thành và phát triển. Đây là một hành trình bền bỉ, gắn liền với khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam. Từ một nhà máy tại cực nam Tổ quốc, Phân bón Cà Mau đã vươn mình trở thành một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và chất lượng không ngừng được nâng cao.

Bằng việc chủ động chuẩn bị toàn diện về sản phẩm, tiên phong ứng dụng công nghệ và không ngừng mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, Phân bón Cà Mau một lần nữa khẳng định vai trò là người đồng hành tin cậy của nhà nông Việt Nam.

Mỗi mùa vụ thắng lợi của người nông dân chính là minh chứng cho giá trị mà mỗi "hạt ngọc" phân bón mang lại, góp phần làm giàu cho đất đai và nuôi dưỡng khát vọng về một nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng hơn, bền vững hơn./.