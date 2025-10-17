ETF đồng loạt cơ cấu danh mục quý IV, dòng vốn chuyển hướng sang nhóm công nghệ và thép

(TBTCO) - Sau khi HOSE công bố danh mục chỉ số mới, các quỹ ETF đồng loạt cơ cấu lại danh mục. Dòng tiền chuyển hướng ở VN30, trong khi Xtrackers Vietnam ETF đổi sang mô phỏng chỉ số mới.

Theo SSI Research, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số HOSE-Index cho kỳ quý IV/2025. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 3/11/2025, trong khi thông lệ các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số này sẽ hoàn tất việc cơ cấu danh mục vào ngày 31/10/2025. Riêng với chỉ số VNDiamond và VNFIN Lead, kết quả rà soát dự kiến được công bố vào ngày 20/10/2025, trước khi các quỹ thực hiện tái cơ cấu vào cuối tháng.

Theo lịch trình, các quỹ ETF mô phỏng VNDiamond-Index, VN30-Index và SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ đồng loạt công bố danh mục mới trong khoảng từ ngày 15 đến 20/10/2025, hoàn thành việc cơ cấu danh mục vào ngày 31/10, và áp dụng danh mục mới kể từ ngày 3/11/2025.

Dựa trên số liệu ước tính đến ngày 14/10/2025, SSI Research dự báo, đợt cơ cấu danh mục của chỉ số VN30 trong kỳ này sẽ có sự dịch chuyển đáng chú ý. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất gồm FPT với khoảng 3,6 triệu cổ phiếu, HPG khoảng 2,5 triệu cổ phiếu và MSN khoảng 1 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, VIC và VHM là hai mã bị bán ra nhiều nhất, lần lượt khoảng 1,9 triệu và 1 triệu cổ phiếu.

Sự điều chỉnh này xuất phát từ việc tỷ trọng của nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup (VIC, VHM) đã tăng lên khoảng 20,4%, vượt giới hạn tối đa 15% áp dụng cho các nhóm cổ phiếu có quan hệ sở hữu theo quy định tại Mục 7.2 của Bộ Quy tắc HOSE-Index phiên bản 4.0. Do đó, các quỹ ETF buộc phải bán ra nhằm tái cân đối danh mục theo đúng tỷ trọng quy định.

Do quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF chưa công bố danh mục, SSI Research cung cấp Top 10 cổ phiếu thành phần do đơn vị quản lý chỉ số Stoxx Ltd cung cấp.

Hiện tại, có bốn quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến ngày 14/10/2025 đạt khoảng 10,1 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, DCVFMVN30 là quỹ lớn nhất với quy mô khoảng 6,3 nghìn tỷ đồng. So với đầu năm, tổng NAV của nhóm quỹ này giảm 6,5%, số lượng chứng chỉ quỹ giảm 38% xuống còn 178 triệu đơn vị, trong khi NAV trên mỗi đơn vị quỹ tăng tới 51%. Dòng vốn rút ròng lũy kế từ đầu năm đạt khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi chính thức chuyển sang mô phỏng chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index kể từ ngày 14/10/2025. Theo SSI Research, đây là chỉ số phản ánh hiệu suất của thị trường chứng khoán Việt Nam, có tính đến yếu tố thanh khoản và tỷ lệ cổ phiếu còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài được phép mua. Sau khi thay đổi chỉ số tham chiếu, quỹ cũng đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF.

Tính đến thời điểm cập nhật, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ đạt khoảng 376 triệu USD (tương đương 9,9 nghìn tỷ đồng), tăng 48% so với đầu năm. Số lượng chứng chỉ quỹ giảm 10,8% xuống còn 9,2 triệu đơn vị, trong khi NAV/đơn vị tăng mạnh 66%, cho thấy hiệu quả tích cực của chiến lược mô phỏng mới. Tuy nhiên, dòng vốn vẫn ghi nhận mức rút ròng lũy kế khoảng 30,7 triệu USD (tương đương 808 tỷ đồng) từ đầu năm đến nay./.