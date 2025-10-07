Dòng vốn ETF phân hóa, VNDiamond dự báo biến động trong kỳ tái cơ cấu quý IV/2025

(TBTCO) - Dù không thay đổi số lượng cổ phiếu, kỳ tái cơ cấu quý IV/2025 của VNDiamond vẫn được dự báo sẽ ảnh hưởng đáng kể tới thanh khoản các mã trong rổ, khi các quỹ ETF tiến hành cơ cấu danh mục trong tháng 10.

Theo dự báo thay đổi danh mục chỉ số VNDiamond kỳ quý IV/2025 của SSI Research, các bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng nhóm chỉ số đầu tư gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong tháng 10/2025.

Cụ thể, VNDiamond là chỉ số duy nhất được rà soát và điều chỉnh danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại như VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật dữ liệu, tính toán lại tỷ trọng mà không thay đổi cổ phiếu thành phần. Theo kế hoạch, ngày chốt dữ liệu là 30/9/2025. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15/10/2025 đối với VN30 và 20/10/2025 đối với VNDiamond và VNFIN Lead. Thông thường, các quỹ ETF mô phỏng những chỉ số này sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục vào ngày 31/10/2025.

Dựa trên dữ liệu ước tính đến ngày 30/9/2025, SSI Research dự báo, VIB có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond do không còn đáp ứng tiêu chí về hệ số FOL – tức tỷ lệ giữa sở hữu nước ngoài thực tế và tỷ lệ sở hữu tối đa cho phép. Theo quy định, cổ phiếu cần nằm trong nhóm 25 mã có hệ số FOL cao nhất trong hai kỳ rà soát liên tiếp.

Tuy nhiên, VIB đã giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 20,5% xuống còn 4,99% kể từ ngày 1/7/2024, khiến hệ số FOL giảm còn 25%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu 65% đối với cổ phiếu đã nằm trong rổ chỉ số. Do đó, khi VIB đã nằm trong “rổ chờ loại” từ kỳ quý II/2025, khả năng cao cổ phiếu này sẽ bị loại khỏi chỉ số trong kỳ rà soát quý IV/2025.

Ngược lại, CTD được dự báo vào rổ duy trì và tăng tỷ trọng trong danh mục VNDiamond. Cổ phiếu này đã được thêm mới trong kỳ rà soát trước và tiếp tục đáp ứng đầy đủ tiêu chí lần này, qua đó được xếp vào nhóm duy trì.

Theo SSI Research, hệ số %wS (giới hạn trọng số cho cổ phiếu duy trì, lần đầu, chờ loại ra) của CTD sẽ tăng từ 50% lên 100%, giúp cổ phiếu này được nâng tỷ trọng trong danh mục chỉ số.

SSI Research cũng cho biết, không có cổ phiếu mới được thêm vào chỉ số VNDiamond trong kỳ rà soát quý IV/2025. Với các điều chỉnh nói trên, rổ chỉ số mới dự kiến vẫn bao gồm 18 cổ phiếu, chia đều giữa 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và 9 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng. Theo nguyên tắc của chỉ số, tỷ trọng tối đa cho nhóm ngành ngân hàng sẽ tiếp tục được giới hạn ở mức 40% nhằm bảo đảm tính đa dạng hóa của danh mục.

Về phía các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNDiamond, hiện thị trường có 6 quỹ ETF đang sử dụng chỉ số này làm tham chiếu, bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, ABF VNDiamond và quỹ mới VFCVN Diamond.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của nhóm quỹ này ước đạt 13.800 tỷ đồng, trong đó DCVFMVN Diamond chiếm phần lớn với khoảng 13.200 tỷ đồng – tương đương gần toàn bộ quy mô của nhóm ETF mô phỏng chỉ số này.

Theo SSI Research, DCVFMVN Diamond ghi nhận NAV/đơn vị quỹ tăng 14,2% kể từ đầu năm, trong khi tổng tài sản ròng tăng 4,7% và số lượng chứng chỉ quỹ giảm 8,4% xuống còn 345 triệu đơn vị. Dù quy mô quỹ mở rộng về giá trị, dòng vốn rút ròng từ đầu năm vẫn ở mức khoảng 1.000 tỷ đồng, phản ánh diễn biến phân hóa của dòng tiền ngoại.

Về cơ cấu giao dịch, ACB, FPT và CTD là ba cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong kỳ, với khối lượng lần lượt khoảng 7 triệu, 4 triệu và 1,5 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, TCB, TPB và MBB là ba mã bị bán ròng mạnh nhất trong đợt cơ cấu vừa qua.

Với quy mô và ảnh hưởng ngày càng lớn của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VNDiamond, kỳ tái cơ cấu quý IV/2025 được dự báo sẽ tác động đáng kể tới thanh khoản và giá cổ phiếu trong rổ, đặc biệt là những mã ngân hàng và cổ phiếu blue-chip có tỷ trọng cao. Sự dịch chuyển dòng vốn từ hoạt động cơ cấu danh mục cũng được kỳ vọng sẽ phản ánh phần nào kỳ vọng của nhà đầu tư trước những thay đổi về cơ cấu ngành và chiến lược phân bổ trong giai đoạn cuối năm.