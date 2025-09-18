Thay đổi danh mục ETF quý III ghi nhận nhiều tín hiệu dịch chuyển vốn

(TBTCO) - Trong kỳ quý III/2025, hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã công bố danh mục ETF, đánh dấu sự dịch chuyển đáng chú ý khi FPT, HVN lọt rổ, trong khi GAS bị loại.

Theo báo cáo của SSI Research về kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý III/2025, cả hai chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index và MarketVector Vietnam Local Index đã công bố danh mục mới, dự kiến được thực hiện trong tuần này (ngày 19/9) và chính thức có hiệu lực từ ngày 22/9.

Riêng quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF hiện vẫn chưa công bố thời điểm áp dụng, do quỹ đang trong giai đoạn chuyển đổi từ ngày 17/7/2025 và sẽ hoàn tất muộn nhất vào ngày 16/10/2025.

Đối với STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, danh mục mới ghi nhận sự bổ sung cổ phiếu FPT và loại bỏ GAS, đưa tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 29 mã. Với cơ cấu mới, SSI Research dự báo các mã được mua vào khối lượng lớn gồm SHB, STB, HPG và FPT, trong khi chiều bán tập trung ở VCB, EIB, KDH và giảm tỷ trọng ở VHM.

Nguồn: SSI Research.

Đối với quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, giá trị tài sản ròng hiện đạt 352 triệu USD, tăng 39% từ đầu năm. Dù số lượng chứng chỉ quỹ giảm 10% còn 9,2 triệu đơn vị, NAV/đơn vị tăng 55%, song quỹ vẫn ghi nhận rút vốn ròng -28 triệu USD kể từ đầu năm. Các ước tính giao dịch cổ phiếu áp dụng cho toàn bộ giai đoạn chuyển đổi, với khả năng quỹ đã thực hiện một phần kể từ tháng 7.

Trong khi đó, MarketVector Vietnam Local Index bổ sung thêm 4 mã gồm HVN, FPT, STB và GEE, nâng tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 51, không có mã nào bị loại. Cơ cấu lại danh mục cho thấy chiều mua tập trung ở HVN (6,9 triệu cổ phiếu), MSN (4,9 triệu), FPT và STB (cùng 3,4 triệu), GEE (1,2 triệu).

Ngược lại, SSI Research ước tính quỹ bán ra các mã SHB (5,7 triệu cổ phiếu), VIX (4,9 triệu), SSI (3,6 triệu) và HUT (2,9 triệu). Với danh mục này, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF hiện có tổng giá trị tài sản ròng 599 triệu USD, tăng 43,7% từ đầu năm. Dù số lượng chứng chỉ quỹ giảm 9,2% còn 32,5 triệu đơn vị, NAV/đơn vị tăng 58%, song giá trị rút vốn ròng vẫn ở mức -31 triệu USD.