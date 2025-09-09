Cổ phiếu nào sẽ lên ngôi trong đợt tái cơ cấu danh mục ETF quý III/2025?

(TBTCO) - Các quỹ ETF ngoại chuẩn bị tái cơ cấu danh mục cho quý III/2025, với những thay đổi quan trọng từ VanEck và Xtrackers. SSI Research dự báo FPT có thể gia nhập chỉ số STOXX Vietnam, trong khi GAS đứng trước nguy cơ bị loại.

Theo báo cáo từ SSI Research, các quỹ ETF ngoại dự kiến sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý III/2025 trong tháng này. Đặc biệt, quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, một trong những quỹ ETF lớn mô phỏng chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, dự kiến hoàn thành việc tái cơ cấu vào ngày 19/9/2025.

Bên cạnh đó, quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF cũng đã công bố thay đổi chỉ số tham chiếu từ FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, đồng thời đổi tên quỹ thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF. Theo kế hoạch, ngày chỉ số mới sẽ chính thức có hiệu lực vào một ngày bất kỳ trong khoảng từ 17/7/2025 đến 16/10/2025.

Giai đoạn chuyển đổi của quỹ, kéo dài từ ngày 17/7/2025, sẽ được tính từ khi bắt đầu cho đến khi chỉ số mới có hiệu lực, và quỹ Xtrackers sẽ thông báo mốc thời gian chính thức sau khi hoàn tất việc chuyển đổi.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 29/8/2025, SSI Research dự báo về những thay đổi có thể xảy ra trong danh mục cổ phiếu của hai quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF. Theo đó, những thay đổi chủ yếu sẽ diễn ra trong phạm vi của các chỉ số FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index.

Về quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, SSI Research chỉ ra rằng trong giai đoạn chuyển đổi, chỉ số tham chiếu của quỹ sẽ thay đổi từ FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Total Market Liquid Index. Quỹ cũng sẽ đổi tên thành Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF và sẽ thông báo ngày có hiệu lực khi việc thay đổi hoàn tất. Trong giai đoạn này, quỹ có thể theo dõi đồng thời cả hai chỉ số tham chiếu, tuy nhiên mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (tracking error) có thể tạm thời cao hơn ước tính.

Với quy tắc bộ đệm 5%, quỹ sẽ thực hiện các điều chỉnh để hạn chế việc loại bỏ cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.

Cụ thể, nếu số lượng cổ phiếu thành phần giảm hơn 5%, ngưỡng giao dịch trung bình trong 6 tháng của các cổ phiếu đã có trong chỉ số sẽ được nới lỏng dần từ 90% lên 100%. Nếu mức giảm vượt quá 5%, ngưỡng giao dịch trung bình đối với các cổ phiếu chưa có trong rổ chỉ số cũng sẽ được nới lỏng, bắt đầu từ mức 40% và tăng dần. Nếu cả hai mức nới lỏng này vẫn không đủ để giữ các cổ phiếu trong chỉ số, việc loại cổ phiếu sẽ được chấp nhận.

Các mốc thời gian quan trọng cần lưu ý đối với cả hai chỉ số FTSE Vietnam Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid Index bao gồm ngày chốt số liệu vào 29/8/2025, ngày công bố kết quả vào 5/9/2025 và ngày dự kiến tái cơ cấu vào 19/9/2025. Ngày có hiệu lực của chỉ số mới dự kiến là 22/9/2025.

Đặc biệt, trong lần rà soát này, FPT có thể được thêm vào rổ chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index, trong khi GAS có thể bị loại khỏi chỉ số này do không đáp ứng được yêu cầu về giao dịch trung bình trong 6 tháng.

SSI Research cũng cập nhật thông tin về quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ hiện nay đạt 352 triệu USD, với mức tăng trưởng 39% từ đầu năm. Tuy nhiên, số lượng chứng chỉ quỹ ước tính đã giảm 10% xuống còn 9,2 triệu đơn vị.

Về phần quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, hiện quỹ này có tổng giá trị tài sản ròng đạt 593 triệu USD, tăng 42,16% so với đầu năm. Mặc dù vậy, giá trị rút vốn ròng của quỹ kể từ đầu năm đến nay đạt mức -31 triệu USD.

Về các dự báo thay đổi cổ phiếu trong danh mục chỉ số, SSI Research đưa ra hai kịch bản. Với kịch bản đầu tiên, SSI Research dự báo FPT được thêm vào rổ chỉ số mà không có cổ phiếu nào bị loại, với tổng số cổ phiếu trong danh mục tăng lên 48 cổ phiếu. Các cổ phiếu được mua nhiều nhất trong kịch bản này là MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,7 triệu cổ phiếu) và POW (2,1 triệu cổ phiếu). Các cổ phiếu bị bán nhiều nhất gồm SSI, SHB, VIX và NVL.

Với kịch bản thứ hai, SSI Research dự báo FPT, STB và BSR sẽ được thêm vào rổ chỉ số, với tổng số cổ phiếu trong danh mục tăng lên 50 cổ phiếu. Trong kịch bản này, các cổ phiếu được mua nhiều nhất bao gồm BSR (5,7 triệu cổ phiếu), MSN (5,5 triệu cổ phiếu), FPT (3,4 triệu cổ phiếu) và STB (3,4 triệu cổ phiếu). Các cổ phiếu bị bán nhiều nhất vẫn là SSI, SHB, VIX và NVL.