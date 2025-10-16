Ngày 16/10: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm

Giá heo hơi hôm nay (16/10) tại ba miền có sự điều chỉnh khác nhau. Miền Bắc và miền Nam có sự giảm nhẹ ở một số địa phương, miền Trung giữ ổn định. Các mức giá hiện tại đang dao động trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại ba miền có sự điều chỉnh khác nhau. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định, mặc dù có một điều chỉnh nhỏ tại Hà Nội. Cụ thể, giá heo tại đây đã giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, và Lạng Sơn tiếp tục duy trì giá từ 52.000 đến 53.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi vẫn giữ nguyên mức giá ổn định. Tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hòa giữ ở mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đắk Lắk có giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng hiện có giá cao nhất đạt 53.000 đồng/kg.

Tổng quan, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ ở một vài tỉnh. Cụ thể, Đồng Tháp và An Giang đều giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá heo lần lượt là 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Ngược lại, các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ cũng ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long và một số địa phương lân cận có giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.

Hiện tại, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg./.