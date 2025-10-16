Chuyển công an vụ hành khách mang 3 miếng kim loại nghi là vàng

(TBTCO) - Tối ngày 15/10, Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vụ việc hành khách mang 3 miếng kim loại nghi là vàng, không khai báo hải quan, trong balo xách tay.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/10/2025, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý tại khu vực cửa ra A1, Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài soi chiếu hành lý của hành khách Phùng Thị Linh (số hộ chiếu: P00910093 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ngày cấp 31/10/2022) nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan về Nội Bài, Hà Nội.

Tang vật 3 miếng kim loại nghi là vàng. Ảnh: CHQ

Cơ quan hải quan phát hiện cất giấu, mang theo người 03 miếng kim loại nghi vấn là vàng miếng với tổng trọng lượng là 892.5 gram trong balo xách tay, không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, với giá trị ước tính khoảng 3,1 tỷ đồng.