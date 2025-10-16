Hải quan sân bay Nội Bài chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển hơn 5,3 kg ma tuý Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài: Lật tẩy nhiều thủ đoạn buôn lậu vàng, ngoại tệ, ma tuý tinh vi Hải quan Nội Bài bắt giữ vụ vận chuyển gần 2 kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/10/2025, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý tại khu vực cửa ra A1, Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài soi chiếu hành lý của hành khách Phùng Thị Linh (số hộ chiếu: P00910093 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh ngày cấp 31/10/2022) nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan về Nội Bài, Hà Nội.

Chuyển công an vụ hành khách mang 3 miếng kim loại nghi là vàng
Tang vật 3 miếng kim loại nghi là vàng. Ảnh: CHQ

Cơ quan hải quan phát hiện cất giấu, mang theo người 03 miếng kim loại nghi vấn là vàng miếng với tổng trọng lượng là 892.5 gram trong balo xách tay, không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam, với giá trị ước tính khoảng 3,1 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn bộ tang vật và đối tượng đã được Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Đội 6), Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.