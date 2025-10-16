Ngày 16/10: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu xuất khẩu lao dốc

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/10) giảm 700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Hiện giá trung bình đạt 113.700 đồng/kg. Trong khi đó, Giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu đồng loạt giảm mạnh 200 USD/tấn.

Giá cà phê trung bình tại các vùng trọng điểm hôm nay ở mức 113.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm 700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện giá trung bình đạt 113.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk xuống mức giá 113.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg, giao dịch ở mốc 113.500 đồng/k; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 700 đồng/kg, ở mức giá 113.000 đồng/kg, thấp nhất trong cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4542 USD/tấn, tăng 1,23% (55 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,75% (33 USD/tấn), lên mức 4453 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica đồng loạt giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,18%, xuống còn 394,9 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 1,51% (5,1 US cent/pound) xuống mức 331,1 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica lại biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 471,5 US cent/pound, giảm 1,31%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 xuống mức 462,05 US cent/pound, giảm 7,6% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh 2,72% (12,1 US cent/pound), đạt mức 457,4 US cent/pound.

Giá tiêu xuất khẩu giảm mạnh

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen và tiêu trắng Việt Nam xuất khẩu giảm mạnh đồng loạt 200 USD/tấn. Cụ thể, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l giảm 200 USD/tấn (giảm 3,13%) đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l giảm 200 USD/tấn (giảm 3,03%) đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam giảm 200 USD/tấn (giảm 2,21%), đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi đạt 7.234 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 10.093 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.500 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu trong nước ổn định. Hiện giá tiêu ở mức 144.500 - 147.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở mức 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 147.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 144.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. Hồ Chí Minh hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Đồng Nai ở mức 145.000/kg./.