Ngày 16/10: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (16/10) đồng loạt giảm do lo ngại diễn biến thương mại Mỹ - Trung và nhu cầu lốp xe suy yếu tại Bắc Mỹ. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang, phổ biến quanh mức 415 đồng/TSC tại Bà Rịa và 422 đồng/TSC tại Bình Long.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm do lo ngại diễn biến thương mại Mỹ - Trung. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan giảm 1,8% (1,24 Baht) về mức 65,85 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 2,5% (7,9 Yên) xuống mức 303 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su giảm 1% (135 Nhân dân tệ) về mức 14.060 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 hợp đồng giao tháng 111/2025 giảm nhẹ 0.10 cent/kg, còn 170.30 cent/kg.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 giảm 3,6 yên, tương đương 1,15%, xuống còn 308,4 yên (2,03 USD)/kg.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 giảm 145 nhân dân tệ, hay 0,97%, xuống 14.845 nhân dân tệ (2.079,57 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 11, mặt hàng thay thế chính của cao su tự nhiên cũng giảm 155 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, xuống 10.780 Nhân dân tệ/tấn.

Áp lực bán gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thêm thuế 100% đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm.

Cùng lúc, hãng sản xuất lốp xe Michelin (Pháp) đã hạ dự báo doanh thu cả năm, viện dẫn nhu cầu sụt giảm mạnh tại thị trường Bắc Mỹ, làm xói mòn sản lượng bán ra và biên lợi nhuận. Michelin cho biết họ đang chịu tác động dây chuyền từ doanh số ô tô yếu, khi các hãng xe buộc phải tăng giá trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng hơn do môi trường thuế quan biến động.

Tại châu Âu, Hiệp hội Thương mại Cao su châu Âu cho biết, giá cao su TSR 20 trong tháng 8 hầu như ổn định, chỉ dao động trong biên độ 5 Euro cent/kg. Thị trường trầm lắng do tháng 8 được xem là “mùa nghỉ hè chính” tại châu Âu, khi nhiều nhà giao dịch tạm ngưng hoạt động.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.