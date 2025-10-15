Giá xăng ngày mai dự báo có thể tăng trở lại từ 40 - 140 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng trong nước ngày mai (16/10) có thể đảo chiều đi lên, còn giá dầu tiếp tục đi xuống. Theo đó, giá xăng có thể tăng từ 40 -140 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm 220 - 270 đồng/lít.

Giá xăng trong nước ngày mai (16/10) có thể đảo chiều đi lên. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới tuần trước biến động mạnh do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu... Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent giảm 1,8 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 1,98 USD/thùng.

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới sáng 15/10/2025 đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,35 USD/thùng, giảm 1,53%; giá dầu WTI ở mốc 58,75 USD/thùng, giảm 1,24%.

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước ngày mai có thể được điều chỉnh trái chiều.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 40 -140 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 220 - 270 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu thì giá xăng có thể được giữ nguyên.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều đi lên sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 14/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.200 - 1.600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 9/10, giá xăng E5 RON 92 giảm 490 đồng/lít còn 19.130 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 480 đồng/lít, về 19.720 đồng/lít. Dầu diesel giảm 430 đồng/lít về 18.600 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít còn 18.430 đồng/lít; dầu mazut giảm 570 đồng/kg về mức 14.800 đồng/kg./.