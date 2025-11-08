Ngày 8/11: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (8/11) tăng trở lại nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại dư cung và nhu cầu Mỹ suy yếu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,56 USD/thùng, tăng 0,28%; giá dầu WTI ở mốc 59,63 USD/thùng, tăng 0,34%.

Giá dầu Brent sáng nay ở mốc 63,56 USD/thùng, tăng 0,28%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,56 USD/thùng, tăng 0,28% (tương đương tăng 0,18 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,63 USD/thùng, tăng 0,34% (tương đương tăng 0,20 USD/thùng).

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau ba phiên đi xuống do lo ngại dư cung và nhu cầu suy yếu tại Mỹ.

“Thị trường tiếp tục cân nhắc giữa nguồn cung dầu gia tăng và bức tranh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động”, nhà phân tích Ole Hvalbye của SEB nhận định.

Theo nhà phân tích Tony Sycamore của IG Markets, việc tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng thêm 5,2 triệu thùng trong tuần này đã làm dấy lên lo ngại về dư cung. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô tồn kho tăng cao hơn dự kiến do nhập khẩu tăng và hoạt động lọc dầu giảm, trong khi dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất lại giảm.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã quyết định tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, song đồng thời tạm dừng kế hoạch tăng thêm trong quý I năm tới, nhằm tránh nguy cơ dư cung.

Thị trường dồi dào nguồn cung cũng khiến Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới thông báo giảm mạnh giá bán dầu thô cho khách hàng châu Á trong tháng 12.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ đối với Nga và Iran tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung cho Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới qua đó phần nào hỗ trợ giá dầu toàn cầu.

Dữ liệu hải quan cho thấy, lượng dầu thô Trung Quốc nhập khẩu trong tháng 10 tăng 2,3% so với tháng 9 và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 48,36 triệu tấn, trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu hoạt động ở công suất cao./.