Tỷ giá USD hôm nay (8/11): Thị trường tự do tăng ở cả hai chiều mua và bán

Sáng ngày 8/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.103 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, hiện ở mức 99,56.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.898 VND/USD - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.960 - 26.358 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.088 đồng 26.358 đồng Vietinbank 25.960 đồng 26.358 đồng BIDV 26.118 đồng 26.358 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.519 - 30.416 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.579 đồng 31.139 đồng Vietinbank 29.582 đồng 31.302 đồng BIDV 29.928 đồng 31.112 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 165.75 đồng 176.27 đồng Vietinbank 166.05 đồng 177.55 đồng BIDV 168.34 đồng 175.86 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 8/11/2025, tăng 69 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.916 - 28.016 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,18%, hiện ở mức 99,56.

Đồng USD gần như không đổi vào thứ Sáu, khi các nhà đầu tư tìm cách cân bằng giữa lập trường “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những lo ngại kéo dài về triển vọng kinh tế Mỹ.

Đồng EUR tăng 0,35% so với USD, lên mức 1,15868 USD, vượt trội so với các đồng tiền châu Âu khác như Bảng Anh và Franc Thụy Sĩ. Đồng EUR đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giữ nguyên lãi suất, trong khi cả Mỹ và Anh được dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Dù đã hồi phục phần nào, đồng USD vẫn dao động trong biên độ giao dịch hẹp kể từ tháng 8 đến nay. Theo các chuyên gia, dòng tiền đổ vào các tài sản an toàn hồi đầu tuần đã phần nào hỗ trợ đồng USD, khi đồng tiền này lấy lại vị thế “trú ẩn an toàn”, dù đồng Yên Nhật vẫn được thị trường ưa chuộng hơn trong vai trò phòng thủ.

Đồng USD tăng nhẹ 0,06% so với Yên Nhật, lên mức 153,12 JPY, sau khi chạm 152,82 JPY, mức thấp nhất kể từ ngày 30/10. Triển vọng chính sách tiền tệ hiện không mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng Yên, khi giới đầu tư cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ mất thêm thời gian trước khi tiếp tục tăng lãi suất./.