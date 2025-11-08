Ngày 8/11: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi sáng nay (8/11) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực miền Bắc ghi nhận mức thấp kỷ lục kể từ đầu quý IV, trong khi miền Trung và miền Nam giữ giá ổn định trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay giảm xuống dưới 50.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm mạnh nhất cả nước, dao động quanh 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên, giá giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 50.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu chạm mốc 49.000 đồng/kg, mức thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La vẫn giữ ổn định quanh 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguồn cung heo thịt trong dân đang dư thừa nhẹ do nhu cầu tiêu thụ sau mùa mưa bão giảm, trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn cao. Việc giá giảm liên tục hơn một tuần khiến nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ buộc phải cắt giảm đàn để tránh thua lỗ.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay nhìn chung ổn định, chỉ giảm nhẹ tại Lâm Đồng xuống 49.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An giữ mức cao nhất khu vực 50.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng duy trì 49.000 đồng/kg. Hai địa phương Gia Lai và Đắk Lắk vẫn ở mức thấp nhất, chỉ 48.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng giảm nhẹ. Cụ thể, Đồng Nai và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 50.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cà Mau vẫn giữ mức cao nhất khu vực 51.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp, An Giang và TP.HCM ổn định quanh 50.000 đồng/kg. Vĩnh Long hiện thu mua thấp nhất, ở mức 48.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại ba miền đang dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg, tiếp tục chu kỳ giảm nhẹ, chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Nhiều chuyên gia dự báo trong nửa cuối tháng 11, giá có thể tăng trở lại khi nhu cầu giết mổ phục vụ dịp cuối năm bắt đầu nhích lên./.