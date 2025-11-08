Ngày 8/11: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bứt phá tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (8/11) tăng trở lại sau những biến động lớn, với tâm lý nhà đầu tư dần trở nên lạc quan. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 48,25 USD/ounce; tăng 0,47 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng trở lại. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nối đà tăng, niêm yết ở mức 1.870.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.928.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.597.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.631.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.285.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.290.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 8/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.595.000 1.625.000 1.597.000 1.631.000 1 kg 42.546.000 43.344.000 42.598.000 43.495.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.603.000 1.633.000 1.605.000 1.635.000 1 kg 42.752.000 43.556.000 42.794.000 43.607.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 48,25 USD/ounce; tăng 0,47 USD so với sáng 7/11.

Giá bạc tiếp tục tăng vào phiên giao dịch hôm nay. Theo chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, tâm lý thị trường hiện đã dịu đi và điều này có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá sẽ kéo dài trong thời gian tới.

Christopher Lewis cho rằng, nếu giá bạc vẫn giữ được trên 46 USD/ounce, thị trường có thể kỳ vọng vào sự ổn định và tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 45,50 USD/ounce, bạc sẽ gặp phải nhiều khó khăn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 8/11/2025: