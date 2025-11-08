Nhiều điều kiện thuận lợi để thị trường vốn phát triển tích cực trong năm 2026

(TBTCO) - Với những giải pháp và định hướng đã thực hiện, cùng những nội dung Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ kỳ vọng thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu năm 2026 sẽ có bước tăng trưởng tích cực.

Chiều 8/11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ để cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025.

Tại cuộc họp báo, một trong những vấn đề phóng viên quan tâm là trong bối cảnh Việt Nam đang cơ cấu lại thị trường vốn để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, Chính phủ sẽ có những giải pháp gì nhằm phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp để hai kênh này thực sự trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Đức Minh

Đã có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút vốn vào thị trường

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, Chiến lược phát triển thị trường vốn đến năm 2030 đã xác định mục tiêu trọng tâm và các giải pháp để đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đã nêu tại Chiến lược như vậy, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để phát triển thị trường. Đặc biệt, trong năm 2025, có rất nhiều giải pháp đã được triển khai, để từ đó thị trường Việt Nam đã được xem xét và nâng hạng từ thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi.

Mới đây, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan bộ, ngành có liên quan tổ chức hội nghị đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025. Tại hội nghị, các ý kiến đã đánh giá toàn diện về tình hình thực tế của thị trường, nêu ra các điểm nghẽn, cũng như đề xuất giải pháp cho thị trường.

Trong đó, Thứ trưởng nhấn mạnh hai vấn đề. Một là, đối với thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán, bước phát triển như vừa qua đã tạo nền tảng, cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, theo đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Các thủ tục hành chính được cắt giảm.

“Đây là một trong những quy định ấy sẽ có tác dụng rất lớn, là động lực để các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, để huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh”, Thứ trưởng đánh giá.

Thứ trưởng cho hay trước đây, sau khi IPO xong thì phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng phải mất 3 đến 6 tháng. Nhưng hiện nay, theo các quy định mới của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày. Đây là quy định tạo điều kiện rất thuận lợi, tạo động lực để doanh nghiệp thực hiện IPO cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gắn với niêm yết. Và khi đó, sẽ tạo thêm điều kiện thu hút nhà đầu tư tham gia đầu tư vào cổ phiếu mà doanh nghiệp IPO.

Kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2026

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đánh giá quy mô của thị trường trái phiếu hiện nay vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng và yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể - bao gồm Chính phủ và doanh nghiệp trong năm 2026 và cả giai đoạn 5 năm tới. Bộ Tài chính đã bàn nhiều giải pháp rất căn cơ để phát triển thị trường, nhằm tạo điều kiện cho cả Chính phủ cũng như các doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Thứ trưởng cũng thông tin thêm, Luật Chứng khoán năm 2024 sửa đổi bổ sung đã có quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu và nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định của Chính phủ hướng dẫn các quy định này và dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Đồng thời, Bộ cũng đã triển khai xin ý kiến cơ quan có liên quan, các bộ ngành, cũng như các đối tượng tác động và mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ các nhà báo, phóng viên theo dõi lĩnh vực này.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu và tập trung vào việc cải tiến các quy trình thủ tục, làm rõ các quy định có liên quan đến các nhà phát hành, bảo đảm chất lượng của trái phiếu phát hành. Đồng thời, quy định rõ các tiêu chí nhà đầu tư được tham gia đối với từng loại hình trái phiếu. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình về kiểm tra, giám sát để bảo đảm thị trường phát triển an toàn và minh bạch”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Với những giải pháp và định hướng nêu trên cùng những nội dung sẽ báo cáo Chính phủ thời gian tới, Thứ trưởng bày tỏ kỳ vọng thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu năm 2026 sẽ có mức tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường, chia sẻ một phần đối với kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại.