Giá vàng hôm nay (14/10): Tiếp tục biến động ở mức cao

|Sáng 14/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.111,45 USD/ounce
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:19 sáng 14/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.111,45 USD/ounce, tăng 94,27%, tương đương với mức tăng 2,35% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,700 nghìn đồng/lượng (chưa tính thuê, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.963 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 14/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 141,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,5 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,2 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.