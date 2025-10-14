Giá vàng hôm nay (14/10): Tiếp tục biến động ở mức cao

Giá vàng thế giới tiếp nối đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay, chạm mức cao kỷ lục mới. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng vọt lên mức cao và đà tăng chưa có dấu hiệu dừng.

Sáng 14/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.111,45 USD/ounce

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:19 sáng 14/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.111,45 USD/ounce, tăng 94,27%, tương đương với mức tăng 2,35% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,700 nghìn đồng/lượng (chưa tính thuê, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.963 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,25 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 14/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 141,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,5 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,2 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.