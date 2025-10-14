Ngày 14/10: Giá cà phê thế giới bật tăng mạnh, hồ tiêu sát đỉnh 150.000 đồng/kg

Giá cà phê thế giới hôm nay (14/10) bật tăng mạnh. Theo đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11 tăng 80 USD/tấn; giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 12 tăng mạnh 3,26%. Trong khi đó, giá tiêu trong nước không biến động. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 149.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.560 USD/tấn, tăng 1,79% so với phiên giao dịch trước. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn giao dịch London đạt 4.560 USD/tấn, tăng 1,79% (80 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 1,73% (76 USD/tấn), lên 4464 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng mạnh 3,26% (12,15 US cent/pound) so với phiên trước đó, lên mức 385,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 2,97% (10,6 US cent/pound), đạt 366,95 US cent/pound.

Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng biến động trái chiều. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 đạt 460,4 US cent/pound, giảm 0,21%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 đạt 452,6 US cent/pound, giảm 0,28% so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, hợp đồng giao lỳ hạn tháng 9/2026 lại tăng mạnh 3,38% (13,15 US cent/pound), đạt mức 402,15 US cent/pound.

Trong nước, giá cả cà phê tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận đi ngang, không biến động 2 ngày liên tiếp. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 113.000 đồng/kg.

Theo nhận định của giới chuyên gia, giá cà phê trong nước trong tuần này nhiều khả năng vẫn duy trì dao động trong khoảng 110.000 - 116.000 đồng/kg, tùy theo từng khu vực và biến động của tỷ giá USD/VND. Dù thị trường có phần chững lại, đây được xem là giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi ngày tăng nóng kéo dài.

Giá tiêu quanh mức 146.000 - 149.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động với hôm qua. Hiện giá tiêu ở mức 146.000 - 149.500 đồng/kg.

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang ở vị trí dẫn đầu thị trường trong nước với mức giá cao nhất là 149.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện ghi nhận mức giá thu mua trung bình là 148.000 đồng/kg. Cả hai khu vực này đều giữ mức giá ổn địn.

Gia Lai chốt phiên ở mức 146.000 đồng/kg, giữ nguyên mức giá so với ngày trước đó, là địa phương có giá tiêu thấp nhất trong cả nước. Trong khi đó, Đồng Nai ổn định ở mức 146.000 đồng/kg

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung Indonesia đang được báo giá ở mức 7.233 USD/tấn, tăng nhẹ 3,0 USD/tấn (tăng 0,04%) so với hôm qua; tiêu trắng tại thị trường này cũng tăng nhẹ 83 USD/tấn (tăng 0,04%) hiện ở ngưỡng 10.091 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn.

Tại Malaysia, tiêu đen và tiêu trắng cũng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn./.