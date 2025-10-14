Ngày 14/10: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh hơn gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (14/10) đảo chiều tăng mạnh do kỳ vọng cuộc đàm phán Mỹ - Trung sắp tới sẽ hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 1,43%, giá dầu WTI ở mốc 59,84 USD/thùng, tăng 1,63%

Giá dầu thế giới bật tăng hơn 1%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 1,43% (tương đương tăng 0,90 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,84 USD/thùng, tăng 1,63% (tương đương giảm 0,96 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tăng trở lại vào thứ Hai, sau khi chạm mức thấp nhất trong năm tháng, nhờ kỳ vọng các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc có thể giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhà phân tích năng lượng Suvro Sarkar (DBS) nhận định: “Đợt lao dốc tuần trước chủ yếu xuất phát từ ngừng bắn tại Gaza và biến động thương mại Mỹ - Trung trước hạn chót 10/11. Đợt bán tháo hiện đã được kiềm chế nhờ hai bên sẵn sàng đàm phán, triển vọng ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào kết quả cuối cùng.”

Về phía cầu, hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu dầu thô tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ, đạt 11,5 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, OPEC duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cao trong năm nay và năm tới, đồng thời nhận định thâm hụt nguồn cung vào năm 2026 sẽ nhỏ hơn nhiều nhờ nhóm OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng./.