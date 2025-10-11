Ngày 11/10: Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng

Giá dầu thế giới hôm nay (11/10) giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do rủi ro khu vực suy giảm sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,77 USD/thùng, giảm 2,22%; giá dầu WTI ở mốc 59,88 USD/thùng, giảm 2,68%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh sau thoả thuận Gaza. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,77 USD/thùng, giảm 2,22% (tương đương giảm 1,45 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,88 USD/thùng, giảm 2,68% (tương đương giảm 1,65 USD/thùng).

Theo Reuters, Israel và Hamas đã công khai ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn và dự kiến ký kết tại Gaza vào ngày 9/10. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ phê chuẩn. Việc căng thẳng hạ nhiệt được kỳ vọng giúp vận chuyển dầu mỏ quốc tế ổn định hơn trong thời gian tới.

Trước đó, OPEC+ gồm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh như Nga đã đồng ý tăng sản lượng từ tháng 11 với mức thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu lo ngại dư cung.

Trong phiên trước, giá dầu tăng khoảng 1%, đạt mức cao nhất trong một tuần, do bế tắc trong tiến trình hòa bình Ukraine khiến giới đầu tư tin rằng các lệnh trừng phạt Nga - nhà xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sẽ còn duy trì lâu dài.

Theo chuyên gia Daniel Hynes của Ngân hàng ANZ, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký kết, thị trường có thể chuyển trọng tâm trở lại các yếu tố cung cầu. Dự kiến, nguồn cung dư thừa sẽ gia tăng khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) từng bước nới lỏng cắt giảm sản lượng.

Thỏa thuận tăng sản lượng ở mức thấp hơn dự kiến mà OPEC+ thông qua cuối tuần qua phần nào giúp giảm bớt lo ngại về dư cung, song giới phân tích cho rằng xu hướng giảm giá của dầu thô có thể tiếp diễn nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt và nhu cầu phục hồi chậm./.