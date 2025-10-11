Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I kịp thời xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ 2 tỉnh phía Bắc

(TBTCO) - Triển khai quyết định của cấp có thẩm quyền, đến ngày 9/10/2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã kịp thời xuất cấp, vận chuyển, bàn giao nhiều vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Cao Bằng) hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo ông Đỗ Quốc Long, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I cho biết, triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung công tác phòng, chống lũ lụt, sạt lở và khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11 gây ra; thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực dự trữ quốc gia; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai.

Cán bộ công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I vận chuyển máy phát điện và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ dự trữ quốc gia lên phương tiện vận tải. Ảnh: Đức Anh

Cụ thể, thực hiện Quyết định: số 628/QĐ-CDT ngày 7/10/2025; số 633/QĐ-CDT ngày 8/10/2025; số 636/QĐ-CDT và số 637/QĐ-CDT ngày 9/10/2025 của Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước về việc giao cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, VI, VII xuất cấp (không thu tiền) hàng dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bao gồm:

Cấp cho tỉnh Bắc Ninh: 60 tấn gạo, 1 xuồng cao tốc ST660, 1 xuồng cao tốc ST750, 40 nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2, 5.000 chiếc phao áo, 3.000 chiếc phao tròn, 1 bộ máy phát điện 30KVA, 1 máy phát điện 50KVA. Trong đó giao cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp 40 bộ nhà bạt nhẹ loại 24,5m2.

Cấp cho tỉnh Cao Bằng: 100 tấn gạo, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ 24,5m2, 400 chiếc phao áo, 300 chiếc phao tròn, 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện 30KVA, 2 máy phát điện 50KVA, 6 bộ máy bơm chữa cháy, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; Trong đó giao cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp 2 bộ máy phát điện 30KVA, 2 máy phát điện 50KVA, 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ;

Cấp cho tỉnh Lạng Sơn: 2 xuồng cao tốc ST450, 2 xuồng cao tốc ST660, 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 5.000 chiếc phao áo cứu sinh, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Với tinh thần hết sức khẩn trương, cùng ngày nhận được các quyết định giao nhiệm vụ của Cục Dự trữ Nhà nước, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã ban hành các Quyết định số 368/QĐ-DTKV.I (ngày 8/10) và Quyết định số 377/QĐ-DTKV.I (ngày 9/10) giao nhiệm vụ xuất cấp hàng cho các Điểm kho, đồng thời phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI (đơn vị phụ trách trên địa bàn các tỉnh được cứu trợ) và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

Đại diện Chi cục Dự trữ khu vực I bàn giao thiết bị cho đơn vị tiết nhận – Ban chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Đức Anh

Thông tin về tiến độ, lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I cho biết, vào khoảng 16h40 phút ngày 8/10/2025, điểm kho ĐK2.KV1 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã xuất cấp 40 bộ nhà bạt, bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh; khoảng 23h đêm ngày 9/10/2025, điểm kho ĐK1.KV1 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I cũng đã giao xong toàn bộ vật tư, thiết bị tới Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Quá trình từ ban hành Quyết định tại Bộ Tài chính, ban hành Quyết định tại Cục Dự trữ Nhà nước, ban hành quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia tại Chi cục DTNN khu vực I và xuất hàng tại điểm kho, giao hàng tới Ban chỉ huy quân sự tỉnh đều được thực hiện trong cùng 1 ngày, trong bối cảnh nhiều tuyến đường ngập lụt, sạt lở, tắc nghẽn giao thông tể hiện sự đồng lòng quyết tâm và nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ để đảm bảo hàng cứu trợ tới các đơn vị Ban Chỉ huy quân sự sớm nhất có thể để khắc phục hậu quả mưa bão gây ra.