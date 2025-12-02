Thuế tỉnh Bắc Ninh: Tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh triển khai Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”, với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Sau thời gian ngắn triển khai chiến dịch, đã có hơn 400 hộ kinh doanh áp dụng thuế khoán chủ động chuyển sang phương pháp kê khai và gần 30 hộ chuyển đổi mô hình hoạt động lên doanh nghiệp.

Tính đến tháng 11/2025, toàn tỉnh Bắc Ninh có 79.735 hộ kinh doanh. Trong đó, có 76.079 hộ nộp thuế theo phương pháp khoán và 3.656 hộ thực hiện kê khai. Trong số các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán, có 49.517 hộ chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, còn 26.562 hộ thuộc diện phải nộp thuế và toàn bộ nhóm này sẽ chuyển sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Công chức Thuế cơ sở 9 tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Thực hiện Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình.

Các đơn vị thuế cơ sở cũng chủ động tham mưu UBND xã, phường thành lập ban chỉ đạo cấp xã, phối hợp với thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên xuống địa bàn thu thập phiếu khảo sát, cập nhật thông tin định danh và hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Đặc biệt, nhiều cán bộ thuế cơ sở đi đến từng cửa hàng, từng chợ dân sinh để hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, giải thích chính sách, trực tiếp thao tác giúp hộ kinh doanh kê khai điện tử.

Sau thời gian ngắn triển khai chiến dịch, toàn tỉnh đã có hơn 400 hộ áp dụng thuế khoán chủ động chuyển sang kê khai và gần 30 hộ chuyển đổi mô hình hoạt động lên doanh nghiệp.

Đại diện Thuế cơ sở 4 tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng; đồng thời rà soát, nắm chắc thông tin các hộ kinh doanh, bảo đảm 100% trường hợp được hướng dẫn chuyển đổi sang hình thức quản lý, cách tính thuế mới theo đúng quy định.

Để hoàn thành kế hoạch chiến dịch đề ra, Thuế tỉnh Bắc Ninh đang tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai với quan điểm xuyên suốt: “Không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau”.

Song song với đó, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp giải pháp số để hỗ trợ kỹ thuật cho hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi; đồng thời làm việc với một số ngân hàng xây dựng các gói ưu đãi dành cho hộ kinh doanh mở tài khoản, khuyến khích sử dụng thanh toán điện tử.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, các nhóm Zalo hướng dẫn, tổ hỗ trợ lưu động, đường dây nóng tư vấn cũng được vận hành liên tục nhằm tiếp nhận và giải đáp mọi vướng mắc ngay khi phát sinh.

Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Đỗ Công Tiến cho biết, với hộ kinh doanh, phương thức kê khai dù ban đầu có phần mới mẻ, nhưng mang đến nhiều lợi ích dài hạn. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và phần mềm quản lý doanh thu giúp hộ kinh doanh chuẩn hóa hoạt động, nâng cao uy tín với đối tác, thuận lợi khi ký kết hợp đồng và mở rộng quy mô.

Từ ý nghĩa đó, Thuế tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu trong Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai”. Quá trình hướng dẫn hộ kinh doanh được thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, từ khâu đăng ký tài khoản điện tử, cài đặt phần mềm bán hàng, sử dụng eTax Mobile đến khởi tạo hóa đơn điện tử. Cách làm trực quan, cụ thể, gần gũi này giúp hộ kinh doanh dễ hiểu, dễ làm theo, từ đó đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi./.