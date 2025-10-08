Ngày 8/10: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (8/10) quay đầu giảm nhẹ khi thị trường cân nhắc giữa mức tăng sản lượng thấp hơn kỳ vọng của OPEC+ trong tháng 11 và nguy cơ dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,30 USD/thùng, giảm 0,23%; giá dầu WTI ở mốc 61,58 USD/thùng, giảm 0,18%.

Giá dầu Brent ở mốc 65,30 USD/thùng, giảm 0,23%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,30 USD/thùng, giảm 0,23% (tương đương giảm 0,15 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,58 USD/thùng, giảm 0,18% (tương đương giảm 0,11 USD/thùng).

Theo chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS, giá dầu thế giới vẫn đang giữ được đà ổn định khi giới đầu tư theo dõi liệu lượng dầu tồn trữ trên biển có dẫn đến mức tăng trong kho dự trữ của OECD hay không, trong bối cảnh dữ liệu sơ bộ từ Ấn Độ cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tại nước này tăng mạnh trong tháng 9.

Trước đó, phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận giá dầu tăng hơn 1% sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, bao gồm Nga (OPEC+), công bố kế hoạch nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Quyết định này thấp hơn so với dự báo trước đó, phản ánh sự thận trọng của nhóm khi đối mặt với dự báo dư cung trong quý IV/2025 và kéo dài sang năm tới, theo phân tích của ING.

Về nhu cầu, dữ liệu từ Cơ quan Kế hoạch và Phân tích Dầu mỏ (PPAC) của Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết nhu cầu nhiên liệu tại nước này trong tháng 9 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều cung, JPMorgan cho biết tồn kho dầu toàn cầu, bao gồm lượng dầu được lưu trữ trên tàu, đã tăng đều mỗi tuần trong tháng 9, tổng cộng thêm khoảng 123 triệu thùng. Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kho dự trữ dầu mới nhằm tăng cường năng lực dự trữ chiến lược.

Yếu tố địa chính trị tiếp tục giữ giá dầu không giảm sâu, khi xung đột Nga - Ukraine vẫn ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu./.