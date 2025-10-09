Ngày 9/10: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam giảm

Giá heo hơi hôm nay (9/10) giảm nhẹ tại một vài tỉnh thuộc miền Bắc và miền Nam, trong khi khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi cả nước giao dịch trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay biến động giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Cụ thể, giá heo tại Phú Thọ và Sơn La được điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, hiện lần lượt giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg và 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên và Lào Cai giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình vẫn duy trì cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay giảm nhẹ tại một số tỉnh, dao động quanh mức 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới so với hôm trước. Theo đó, giá tại Thanh Hóa và Nghệ An duy trì ở mức 53.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk đều thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ giá 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai tiếp tục là địa phương có mức thấp nhất khu vực với 50.000 đồng/kg.

Khánh Hòa và Lâm Đồng hiện duy trì mức cao nhất là 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung- Tây Nguyên hôm nay vẫn ổn định, dao động quanh mức 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm nhẹ ở một số nơi. Cụ thể, tại Tây Ninh, Cần Thơ giá heo giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 54.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Nai, An Giang và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên mức 54.000 đồng/kg; Đồng Tháp vẫn thu mua ở mức 53.000 đồng/kg.

Vĩnh Long duy trì mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục giữ mức cao nhất là 55.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động quanh mức 52.000 - 55.000 đồng/kg./.