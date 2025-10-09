(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 15285/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương trên cả nước, hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy kết quả Tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công, đặc biệt là khối tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý - lĩnh vực có giá trị lớn, phạm vi rộng và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội.

Tăng cường xử lý dứt điểm tài sản không sử dụng

Theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát và ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền, liên quan đến khoán kinh phí, định mức sử dụng, phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản công. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tài sản kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, chợ, văn hóa, thể thao cấp xã…



Bộ Tài chính yêu cầu phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công, nhất là khối tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Ảnh TL minh họa.

Việc xác định giá trị tài sản chưa được hạch toán cũng là một yêu cầu trọng tâm. Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt thông tư hướng dẫn xác định nguyên giá, giá trị còn lại đối với từng loại tài sản kết cấu hạ tầng, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến thủy lợi, hàng hải. Những tài sản chưa đủ điều kiện định giá sẽ được theo dõi tạm thời theo giá quy ước (1 đồng) nhưng vẫn phải cập nhật đầy đủ thông tin để phục vụ quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả.

Bộ Tài chính cho biết, việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của từng loại tài sản sẽ căn cứ theo các thông tư chuyên ngành do Bộ Tài chính ban hành, bao gồm: Thông tư số 23/2023/TT-BTC đối với tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị; Thông tư số 74/2024/TT-BTC đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 22/2025/TT-BTC, Thông tư số24/2025/TT-BTC, Thông tư số 72/2025/TT-BTC, 75/2025/TT-BTC… quy định cụ thể đối với các loại tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, thủy lợi, hàng hải, đường sắt và các loại hạ tầng khác.

Một điểm nhấn trong chỉ đạo lần này của Bộ Tài chính là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gắn chặt việc lập, giao dự toán đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản công với thực trạng sử dụng thực tế. Các dự án, khoản chi liên quan đến tài sản công phải được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính cần thiết và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt.

Đồng thời, các cơ quan quản lý phải xử lý dứt điểm các tài sản hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Bộ Tài chính đã viện dẫn đầy đủ các văn bản pháp lý có liên quan, bao gồm các nghị định mới được ban hành, sửa đổi trong năm 2024, 2025 để các đơn vị có căn cứ triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Chuẩn bị kiểm kê tài sản công theo mô hình tổ chức bộ máy mới

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc kiểm tra phải được thực hiện định kỳ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và có chế tài xử lý rõ ràng nếu để xảy ra lãng phí, sai phạm.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho đợt kiểm kê lại tài sản công theo mô hình tổ chức bộ máy mới vào thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, các đơn vị phải rà soát, cập nhật danh mục cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp hành chính và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 9/10/2025. Đây là căn cứ để hoàn thiện hệ thống danh mục và cấp tài khoản sử dụng Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công trên toàn quốc.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng kiểm kê tài sản công, theo đúng tinh thần Công điện số 138/CĐ-TTg ngày 20/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg và công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và bền vững trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công - một nguồn lực quan trọng của quốc gia. Đồng thời, đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, hiện đại, phục vụ quản trị ngân sách và tài sản công trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.