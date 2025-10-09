(TBTCO) - Chiều 9/10, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức lễ Phát động ủng hộ đồng bào tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 11 gây ra.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc chi cục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.

Hải quan khu vực VI quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do cơn bão số 11. Ảnh: CTV

Ngay trong buổi lễ, lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục Hải quan khu vực VI đã quyên góp được 100 triệu đồng.

Trong ngày 10/10, số tiền này sẽ được Hải quan khu vực VI trao trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Hữu Lũng và Tràng Định cũ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 11 vừa qua.

Số tiền ủng hộ này là món quà thiết thực góp phần động viên, chia sẻ, khích lệ các hộ dân bị thiệt hại nhanh chóng vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.