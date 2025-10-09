|Hải quan khu vực VI chủ động các phương án ứng phó bão Matmo Hải quan Khu vực VI phối hợp bắt giữ vụ vận chuyên 10 bánh ma túy
Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc chi cục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.
|Hải quan khu vực VI quyên góp ủng hộ đồng bào tỉnh Lạng Sơn bị thiệt hại do cơn bão số 11. Ảnh: CTV
Ngay trong buổi lễ, lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Chi cục Hải quan khu vực VI đã quyên góp được 100 triệu đồng.
Trong ngày 10/10, số tiền này sẽ được Hải quan khu vực VI trao trực tiếp đến các hộ dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Hữu Lũng và Tràng Định cũ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 11 vừa qua.
Số tiền ủng hộ này là món quà thiết thực góp phần động viên, chia sẻ, khích lệ các hộ dân bị thiệt hại nhanh chóng vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.
|
Được biết, trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 8/10/2025, Hải quan cửa khẩu Cốc Nam, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tổ chức chuyến đi cứu trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân xã Đại Đồng và xã Thất Khê, Lạng Sơn.
Đoàn công tác đã trao tặng 120 thùng mì tôm, 110 ổ bánh mì và 100 thùng nước khoáng, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.