Hải quan khu vực VI chủ động các phương án ứng phó bão Matmo

(TBTCO) - Tối ngày 5/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, đơn vị đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị thuộc chi cục bố trí lực lượng triển khai các phương án ứng phó với bão số 11 (bão Matmo)...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão Matmo sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Do đó, Hải quan khu vực VI (quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc chi cục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Matmo trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Chánh Văn phòng Chi cục Hải quan khu vực VI (bên phải) kiểm tra tình hình chuẩn bị chống bão Bualoi tại Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: HQLS

Đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, xử lý các tình huống bất ngờ xẩy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hải quan khu vực VI chỉ đạo các đơn vị thuộc chi cục kiểm tra, rà soát các công trình, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; đóng chặt tất cả các cửa, có các biện pháp chống, chẳng néo cây xanh trong đơn vị, ngắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng để đảm bảo an toàn về người, tài liệu và tài sản của đơn vị. Nếu đơn vị nào để xẩy ra hư hỏng tài liệu, tài sản, cây đổ... đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo chi cục.