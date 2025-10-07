Giá vàng hôm nay (7/10): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh, thế giới sát mốc 4.000 USD/oune

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 2,18% trong 24 giờ qua, về sát mốc 4.000 USD/oune. Trong nước, tại thời điểm 05:30 sáng 7/10, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đều được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh so với phiên sáng 6/10 và đà tăng dường như chưa dừng lại.

Sáng 7/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.971,57 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:34:49 sáng 7/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.971,57 USD/oune, tăng 84,77 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,18% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcomk, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,426 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.650 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi từ dòng tiền trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lo ngại bất ổn kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 49%, sau khi tăng 27% trong năm 2024. Đây là mức tăng mạnh hiếm thấy trong lịch sử, cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của vàng như một tài sản chiến lược trong danh mục của nhà đầu tư toàn cầu.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 7/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 138,1 – 140,1 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 600.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 140,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng mạnh, hiện thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134,3 - 137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 135,3 – 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mốc 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ ở mức 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cùng giao dịch ở mốc 134,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều./.