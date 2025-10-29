Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered

(TBTCO) - Ngày 29/10/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered.

Tham dự buổi tiếp có ông Saif Malik, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Đầu tư của Ngân hàng Standard Chartered tại Vương quốc Anh; về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và đại diện các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những hiệu quả trong hợp tác tài chính, ngân hàng thời gian qua giữa Việt Nam – Anh; mong muốn thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ, tư vấn và hỗ trợ để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của ngân hàng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Standard Chartered sẽ ủng hộ nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc phát hành trái phiếu sắp tới, qua đó giúp Việt Nam huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư hoan nghênh Standard Chartered với vai trò là một trong các cầu nối tài chính tin cậy, đề nghị Ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững; đồng thời hỗ trợ tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Tổng Giám đốc Standard Chartered bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, đánh giá cao đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó giúp củng cố niềm tin cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Saif Malik cảm ơn sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước Việt Nam; khẳng định cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam. Đối với Bộ Tài chính, Standard Chartered là đơn vị tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ năm 2012; đã hỗ trợ phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế năm 2014; đồng hành tổ chức các chương trình tiếp xúc nhà đầu tư tại khu vực châu Mỹ, châu Âu, Vương quốc Anh và châu Á, tạo điều kiện quảng bá và thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị Standard Chartered tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, hướng tới mục tiêu sớm đạt định mức ‘Đầu tư’; phát huy vai trò là một trong các cầu nối giữa Việt Nam và nhà đầu tư toàn cầu; phối hợp tổ chức các diễn đàn, đối thoại với nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị Ngân hàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy thị trường tài chính xanh, sản phẩm trái phiếu xanh và quỹ đầu tư bền vững.

Cuộc tiếp diễn ra trong không khí tin cậy, thực chất và hiệu quả. Kết luận buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các hỗ trợ của Standard Chartered dành cho Việt Nam thời gian qua; đề nghị Ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là một trong các cầu nối quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng xanh và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện ngân hàng Standard Chartered cũng cam kết sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế tài chính trên trường quốc tế.