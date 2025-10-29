(TBTCO) - Căn cứ Công văn số 5723/KV2-GS2, ngày 24/10/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Quận 4 của Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của Phòng Giao dịch Quận 4, cụ thể như sau:

Tên đơn vị (không đổi): Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao dịch Quận 4

Địa chỉ cũ: Số 45-47 Đường 41, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới: Số 149-151-153 Đường Khánh Hội, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 05/11/2025.

Nhân dịp khai trương địa điểm mới, khách hàng tới giao dịch tại MBV Quận 4 sẽ nhận những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới.