Vươn ra thị trường quốc tế, tạo bệ phóng để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hội nhập

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025, ngày 29/10, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10.

Hội nghị có chủ đề: “Thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam mở rộng hiện diện quốc tế, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam thông qua Chương trình "Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2035" - GoGlobal”.

Go Global - Hình thành 20 doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Công thương đang chủ trì xây dựng Chương trình “Go Global” - Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2035, hướng tới mục tiêu tạo bệ phóng để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hội nhập, khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Phát biểu giới thiệu dự thảo tại hội nghị, bà Mai Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, chương trình “Go Global” được xác định là nhiệm vụ chiến lược, nằm trong khuôn khổ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chương trình hướng tới đổi mới tư duy hội nhập toàn cầu, mở rộng không gian tăng trưởng, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam ở nước ngoài và nâng cao vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân.

Theo dự thảo, “Go Global” xác định hai định hướng nổi bật là: Đổi mới tư duy hội nhập - chuyển từ “tham gia” sang “chủ động kiến tạo” trong các chuỗi giá trị toàn cầu, kết hợp giữa thương mại, đầu tư, công nghệ và văn hóa. Xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong - dẫn dắt quá trình quốc tế hóa, phát triển thương hiệu Việt mang tầm khu vực và thế giới.

Dự thảo Chương trình Go Global được thiết kế theo ba giai đoạn triển khai: Giai đoạn 1 (2026 - 2027) - Khởi động, hoàn thiện thể chế, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và hình thành hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế. Giai đoạn 2 (2028–2030) - Thí điểm, hỗ trợ doanh nghiệp dẫn đầu và tiên phong trong các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư, thương mại điện tử xuyên biên giới. Giai đoạn 3 - (2031–2035): Củng cố và mở rộng, vận hành hiệu quả mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp, từng bước hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hình thành các doanh nghiệp đa quốc gia của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, góp phần chuyển dịch từ gia công - lắp ráp sang “Made in Vietnam” thực thụ.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 gồm: Tăng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực tư nhân lên 50-60% trong tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Hình thành 20 doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu và 30 doanh nghiệp vừa tiên phong tại các thị trường ngách. Gia tăng đầu tư ra nước ngoài, mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt tại các trung tâm kinh tế trọng điểm thế giới.

“Đây không chỉ là câu chuyện xuất khẩu hàng hóa, mà còn là quá trình định vị thương hiệu quốc gia thông qua năng lực của doanh nghiệp Việt Nam” - bà Mai Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp Việt vươn ra nước ngoài

Theo bà Mai Thị Thu Hiền, chương trình không chỉ dừng ở định hướng mà còn đề ra những nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân “Go Global” một cách thực chất.

Để triển khai chương trình, Bộ Công thương sẽ xây dựng nền tảng nhận thức và năng lực hội nhập thông qua đào tạo, tư vấn và cung cấp thông tin chuyên sâu cho các doanh nghiệp về chiến lược đầu tư, quản trị quốc tế và tiêu chuẩn pháp lý nước ngoài. Tiếp đó, chương trình sẽ thí điểm mô hình đầu tư ra nước ngoài, ưu tiên các dự án mua bán - sáp nhập (M&A) để giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn nguyên liệu, chuỗi cung ứng quốc tế và thị trường tiêu thụ.

Đặc biệt, “Go Global” cũng đặt trọng tâm vào thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tham gia hiệu quả vào thị trường toàn cầu với chi phí thấp hơn.

“Chúng tôi muốn tạo ra những doanh nghiệp Việt thực sự ‘go global’ bằng chính sản phẩm, trí tuệ và thương hiệu của mình, chứ không chỉ đi gia công cho người khác” - bà Hiền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Stavian Nguyễn Minh Tú phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã chia sẻ giải pháp nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng kinh tế và lực lượng tiên phong trong đổi mới, hội nhập và vươn ra toàn cầu.

Là doanh nghiệp Việt Nam đã thành công khi "Go Global", ông Nguyễn Minh Tú - Phó Chủ tịch Tập đoàn Stavian đề xuất, Nhà nước cần chọn ngành hàng có quy mô lớn, có tính toàn cầu để để có thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế; thành lập Ban nghiên cứu thị trường cấp quốc gia; thành lập ban diện thương mại kết nối với doanh nghiệp quốc tế và có các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ông Tú cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của logistics trong việc xuất khẩu. “Nếu không cải thiện năng lực logistics, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ngân hàng Nhà nước cũng cần tham gia sâu vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, vào quá trình Go Global vì kiểm soát ngoại hối, hỗ trợ dòng tiền”- ông Tú nêu.

Bà Dương Thị Minh Tuệ - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Xúc tiến thương mại Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh cũng chia sẻ quan điểm về việc cần có các đối tác ở các thị trường mục tiêu. Theo bà Tuệ, năng lực của doanh nghiệp Việt Nam hiện chưa đủ mạnh để có thể tiếp cận nhanh chóng các cơ hội trên thị trường quốc tế. “Thông qua các thương vụ và triển lãm, chúng ta có thể quy tụ các đơn vị xúc tiến thương mại uy tín, nhằm xây dựng đội ngũ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối hiệu quả hơn"- bà Tuệ nói.