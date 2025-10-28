Ngày 28/10: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay (28/10) bất ngờ tăng vọt tới 2.000 đồng/kg, đưa giá trung bình lên 144.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 115.700 - 117.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng vọt tới 2.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh bất ngờ, đưa mức giá tiêu trung bình lên 144.200 đồng/kg. Giá tiêu tại các khu vực dao động từ 143.000 đến 145.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại ttỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 143.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong khu vực.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng có mức tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá lên 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai tỉnh có mức giá cao nhất khu vực, đạt 145.000 đồng/kg, sau khi tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Hiện tại, thị trường chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố chính như nông dân đang tăng bán ra do giá cao, kết hợp với lượng hàng tồn kho tăng, tạo áp lực nhẹ lên giá. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu vẫn tích cực, đặc biệt từ Đức, thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Âu, nơi Việt Nam chiếm 52% thị phần với lượng xuất khẩu tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang ở mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp tục tăng

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.700 - 117.000 đồng/kg, đưa giá bán trung bình lên mức 116.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, đạt 117.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 117.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, đạt 116.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London có xu hướng sụt giảm. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 giảm 65 USD/tấn, đạt mức 4.506 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 85 USD/tấn, ở mức 4.472 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 11,8 cent/lb, xuống mức 391,2 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 9,35 cent/lb, xuống mức 327,3 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch trước, dao động từ 396,0 - 473,15 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 473,15 cent/lb, giảm 6,85 so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 8,5%, xuống mức 396,0 cent/lb./.