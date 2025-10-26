Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo tại thị trường châu Á chạm mức thấp nhất trong nhiều năm

(TBTCO) - Thị trường gạo châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh khi giá xuất khẩu tại các nước sản xuất lớn đồng loạt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do nguồn cung dồi dào và nhu cầu yếu.

Nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng tại Nagaon, Assam (Ấn Độ). Ảnh: THX/TTXVN

Tuần này, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã nhích lên từ mức thấp nhất trong hơn 9 năm qua, nhờ đồng Rupee mạnh hơn dù nhu cầu vẫn yếu.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tiếp tục giảm tuần thứ 6 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 18 năm do hoạt động mua vào trầm lắng.

Một thương nhân tại Kolkata (Ấn Độ) cho biết, rất ít hợp đồng xuất khẩu được ký trong tuần qua vì người mua không vội đặt hàng để chờ giá giảm sâu hơn.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 344 - 350 USD/tấn, tăng so với mức 340 - 345 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 360 - 370 USD/tấn, nhỉnh hơn so với mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016 ghi nhận hồi tuần trước.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đứng ở mức 337 USD/tấn, không biến động nhiều so với mức giá 335 - 340 USD/tấn của tuần trước - mức thấp nhất kể từ tháng 10/2007.

Một thương nhân ở Bangkok cho biết nhu cầu vẫn rất yếu, không có giao dịch lớn nào trong tuần này, trong khi nguồn cung dồi dào giúp giá duy trì ở mức thấp.

Còn tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm ở mức 420 - 435 USD/tấn vào ngày 24/10, không đổi so với tuần trước và gần mức thấp nhất trong hai tháng.

Bangladesh đang tăng nhập khẩu gạo nhằm hạ nhiệt giá trong nước. Nước này đã ký hợp đồng mua 50.000 tấn gạo trắng từ Myanmar với giá 376,5 USD/tấn theo thỏa thuận chính phủ, cùng 50.000 tấn gạo đồ qua đấu thầu quốc tế với giá 355,99 USD/tấn.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá đậu tương Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối tuần 24/10, rời khỏi mức cao nhất trong một tháng, do chịu áp lực từ đà giảm của giá dầu thô và hoạt động bán ra của nông dân, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc - nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Giá ngô và lúa mỳ cũng đồng loạt giảm khi vụ thu hoạch ở khu vực Trung Tây vào cao điểm.

Cụ thể, chốt phiên 24/10, giá đậu tương giao tháng 11/2025 trên sàn giao dịch nông sản Chicago Board of Trade (CBOT) giảm 3 xu Mỹ, còn 10,41 USD/bushel, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/9 là 10,45 USD/bushel.

Giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 4,75 xu, xuống 4,23 USD/bushel, trong khi giá lúa mỳ giao tháng 12/2025 cũng mất 0,5 xu, còn 5,12 USD/bushel (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Theo các nhà phân tích, giá đậu tương và ngô chịu sức ép đi xuống khi đợt tăng giá hồi đầu tuần đã kích hoạt làn sóng bán ra từ phía người sản xuất. Ngoài ra, hoạt động giao dịch khá trầm lắng khi giới đầu tư chờ tín hiệu mới về quan hệ thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc đến nay vẫn tránh mua đậu tương Mỹ trong niên vụ này, thay vào đó tăng nhập khẩu đậu tương từ Nam Mỹ.

Một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, nếu đạt được, có thể giúp nông dân Mỹ tránh được thua lỗ nặng. Tuy nhiên, cơ hội cho các đơn hàng mới đang dần thu hẹp.

Ông Ishan Bhanu, chuyên gia phân tích hàng hóa nông sản tại công ty phân tích thị trường Kpler, nhận định: “Nếu thỏa thuận được ký vào đầu tháng 11/2025, Trung Quốc có thể đặt mua hàng giao trong nửa cuối tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Thị trường càphê thế giới

Nông dân thu hoạch càphê tại Espírito Santo (Brazil). Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường cà phê thế giới khép lại tuần với diễn biến trái chiều. Giá cà phê Robusta trên sàn London (Vương quốc Anh) tăng nhẹ, thêm 17 USD/tấn, chốt ở mức 4.571 USD/tấn. Ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) lại giảm nhẹ 1,70 xu Mỹ/lb, đóng cửa ở mức 403,00 xu/lb (1 lb = 0,4535kg).

Giá cà phê Arabica giảm sau khi cơ quan dự báo thời tiết Climatempo dự báo có mưa vào cuối tuần tại các vùng trồng cà phê của Brazil. Bên cạnh đó giới giao dịch kỳ vọng Mỹ có thể sớm dỡ bỏ mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil - yếu tố có thể gây áp lực giảm giá càphê.

Tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông và Ngoại trưởng Mỹ Marco Antonio Rubio đã có “cuộc trao đổi rất tích cực” với Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira về vấn đề thương mại.

Giá cà phê vẫn có những yếu tố hỗ trợ. Thị trường vẫn lo ngại tình trạng khô hạn kéo dài tại Brazil trong giai đoạn ra hoa quan trọng của cây cà phê, có thể ảnh hưởng đến vụ 2026 - 2027.

Theo phân tích thời tiết của Bloomberg tại Brazil, các vùng trồng cà phê của nước này đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, trong đó bang Minas Gerais chỉ ghi nhận lượng mưa bằng khoảng 70% mức trung bình của tháng qua.

Bên cạnh đó, giá càphê còn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho sụt giảm tại các kho do Sàn Giao dịch Liên lục địa giám sát.

Các nhà nhập khẩu Mỹ hiện đang hủy đơn mua cà phê Brazil do mức thuế cao, khiến nguồn cung trong nước bị siết lại, đặc biệt khi Brazil chiếm tới khoảng 1/3 lượng cà phê nhân chưa rang của Mỹ./.