(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 11/12/2025, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu đồng loạt giảm.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.615 đồng/lít, giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.082 đồng/lít, giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diezen 0.05S không cao hơn 18.154 đồng/lít giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 18.641 đồng/lít, giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.393 đồng/kg, giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 11/12, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/12/2025 - 10/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tấn công vào tàu chở dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/12/2025 và kỳ điều hành ngày 11/12/2025 là: 78,368 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,142 USD/thùng, tương đương giảm 1,44%); 79,890 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,942 USD/thùng, tương đương giảm 2,37%); 87,160 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,422 USD/thùng, tương đương giảm 1,61%); 84,828 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,270 USD/thùng, tương đương giảm 1,48%); 343,070 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,506 USD/tấn, tương đương giảm 0,44%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.