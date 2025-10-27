Ngày 27/10: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm gần 1%

Giá dầu thế giới hôm nay (27/10) giảm gần 1%, khi lo ngại về hiệu lực lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và sức cầu toàn cầu suy yếu tạo áp lực thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,08%; giá dầu WTI ở mốc 61,50 USD/thùng, giảm 0,47%.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm gần 1%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 27/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,08% (tương đương giảm 0,05 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,50 USD/thùng, giảm 0,47% (tương đương giảm 0,29 USD/thùng).

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 1%, khi thị trường xuất hiện nghi ngờ về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo nguồn tin thương mại, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm thời ngừng mua dầu của Nga. Đồng thời, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ - khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga cũng dự kiến giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới đang chịu tác động từ nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm: OPEC+ thông báo tăng sản lượng khai thác trong tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang; cùng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm vào Nga./.