Thu ngân sách tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8.000 tỷ đồng trong 9 tháng

|Hưng Yên: 9 tháng thu ngân sách đạt 127,47% kế hoạch năm 2025 9 tháng, thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 145 nghìn tỷ đồng Thuế Đồng Nai thu ngân sách đạt 96% dự toán, sắp về đích năm 2025
Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 9 vừa qua, thu ngân sách tỉnh Quảng Trị đạt 898,54 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Trị thu từ tiền sử dụng đất trong tháng 9 đạt 424,72 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương trong tháng 9 đạt 61,83 tỷ đồng; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 43,58 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ đạt 55,99 tỷ đồng; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 129,3 tỷ đồng…
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách toàn tỉnh Quảng Trị đạt 8.078 tỷ đồng; bằng 130% so với cùng kỳ 2024.
|Ảnh- 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách Quảng Trị đạt được kết quả tích cực.
Theo cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị, so với cùng kỳ thì có 12/18 khoản tăng, trong đó gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương (đạt 217,1%), thuế thu nhập cá nhân (132,9%), thu tiền thuê đất (140,3%), thu tiền sử dụng đất (161,2%), thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (210,5%)…
Còn lại 5 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó bao gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 70,9%), xổ số kiến thiết (99,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (94,2%); thu khác ngân sách (87%); thu hoa lợi công sản (84,5%).
|Được biết, năm 2025, dự toán thu do Trung ương giao của tỉnh Quảng Trị là 8.606 tỷ đồng, do HĐND tỉnh giao là 9.338 tỷ đồng. Như vậy, tính đến tháng 9, thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị đã đạt 93,9% dự toán Trung ương giao; đạt 86,5% dự toán tỉnh giao.