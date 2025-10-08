Thu ngân sách tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8.000 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - Ngày 8/10, cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 9 vừa qua, thu ngân sách tỉnh Quảng Trị đạt 898,54 tỷ đồng. Trong đó, có 15/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán năm.

Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 9 vừa qua, thu ngân sách tỉnh Quảng Trị đạt 898,54 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Trị thu từ tiền sử dụng đất trong tháng 9 đạt 424,72 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương trong tháng 9 đạt 61,83 tỷ đồng; thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 43,58 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ đạt 55,99 tỷ đồng; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 129,3 tỷ đồng…

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách toàn tỉnh Quảng Trị đạt 8.078 tỷ đồng; bằng 130% so với cùng kỳ 2024.

Theo cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị, so với cùng kỳ thì có 12/18 khoản tăng, trong đó gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương (đạt 217,1%), thuế thu nhập cá nhân (132,9%), thu tiền thuê đất (140,3%), thu tiền sử dụng đất (161,2%), thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (210,5%)…

Còn lại 5 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó bao gồm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 70,9%), xổ số kiến thiết (99,1%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (94,2%); thu khác ngân sách (87%); thu hoa lợi công sản (84,5%).