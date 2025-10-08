9 tháng, thu ngân sách từ hoạt động thương mại điện tử đạt trên 145 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Cục Thuế cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác đạt 145,6 nghìn tỷ đồng. Có 176 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế, với số tiền 8,9 nghìn tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác đạt 145,6 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả kinh doanh truyền thống; kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số khác), tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó: có 176 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử với số tiền đã thực hiện kê khai, nộp thuế trong 9 tháng đầu năm 2025 là 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024.

Công chức thuế thực hiện đối chiếu, rà soát dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế. Ảnh: TL

Có 162 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh, với số tiền thuế đã nộp trong 9 tháng đầu năm 2025 là gần 2,12 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với thời điểm tháng 8/2025.

Ngành Thuế đã rà soát dữ liệu của gần 93,3 nghìn tổ chức và gần 918 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, với tổng số thuế đã nộp là gần 133,2 nghìn tỷ đồng.

Chi cục Thuế thương mại điện tử đang tiếp tục đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các Thuế tỉnh/thành phố về việc rà soát, đối chiếu dữ liệu từ kinh doanh thương mại điện tử đối với 11.474 mã số thuế sở hữu hơn 12 nghìn gian hàng với tổng doanh thu hơn 332 nghìn tỷ đồng.

Tiếp nhận tờ khai của 41 doanh nghiệp là tổ chức quản lý sàn, 8 nhà cung cấp nước ngoài, với tổng số thuế khai thay kỳ tháng 7 đã nộp ngân sách là 504 tỷ đồng.

Xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan thuế đã thực hiện xử lý truy thu, phạt đối với 2.832 doanh nghiệp và 897 cá nhân, hộ kinh doanh với số tiền lần lượt là 833 tỷ và 60 tỷ đồng.

Thông tin về công tác vận hành Cổng khai thay, nộp thay, Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 19/9/2025, ngành Thuế đã tiếp nhận tờ khai của 33 doanh nghiệp là tổ chức quản lý sàn, 4 nhà cung cấp nước ngoài với tổng số thuế được khấu trừ, khai thay kỳ tháng 8 là 433 tỷ đồng.

Đối với tiến độ cung cấp dữ liệu từ các đơn vị vận chuyển theo Công văn số 533/CT- thương mại điện tử, Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 19/9/2025, ngành Thuế đã tiếp nhận 2.648 file dữ liệu của 77 doanh nghiệp, trong đó 53 doanh nghiệp có file dữ liệu gửi đúng định dạng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh tế số, Cục Thuế giao Chi cục Thuế thương mại điện tử xây dựng quy trình quản lý tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh tế số, thương mại điện tử; Xây dựng quy trình hoàn thuế tự động dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.

Cục Thuế giao Chi cục Thuế thương mại điện tử tiếp tục tổ chức triển khai thu thập cơ sở dữ liệu lớn từ đơn vị trung gian vận chuyển, trung gian thanh toán, sàn thương mại điện tử…, thực hiện đối chiếu, rà soát dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Đồng thời, xây dựng công cụ kiểm soát, giám sát việc kê khai, nộp thuế trên cổng thông tin của nhà cung cấp nước ngoài; kiểm tra giám sát việc khấu trừ, khai thay của các tổ chức quản lý sàn. Triển khai các chuyên đề chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số theo kế hoạch đã đề ra./.