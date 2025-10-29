Nâng cao năng lực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về thuế cho công chức thuế

(TBTCO) - Học viện Cảnh sát Nhân dân vừa phối hợp với Cục Thuế tổ chức khai giảng Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế cho cán bộ, công chức thuế, nhằm trang bị, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong việc nhận diện, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức trong 35 ngày, với sự tham gia của các học viên là công chức Ban Kiểm tra và công chức thuộc 8 Thuế tỉnh, thành phố.

Khóa học nhằm trang bị, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong việc nhận diện, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong bối cảnh tình hình vi phạm ngày càng diễn biến tinh vi, phức tạp.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ công chức thuế luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Thuế.

Trong giai đoạn hiện nay, ngành Thuế đang từng bước triển khai mô hình tổ chức mới theo định hướng chuyên sâu theo chức năng, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

“Thực tiễn đòi hỏi đội ngũ công chức, đặc biệt là các công chức làm công tác kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế và xử lý vi phạm, phải có năng lực chuyên môn sâu, tư duy phân tích sắc bén, cùng khả năng phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế” - Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, khóa học được tổ chức là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, bài bản giữa hai cơ quan là Cục Thuế và Học viện Cảnh sát Nhân dân - một cơ sở đào tạo hàng đầu về nghiệp vụ điều tra, phòng chống tội phạm kinh tế.

Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân phát biểu tại lễ khai giảng.

Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo theo chuyên đề, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của ngành, góp phần xây dựng đội ngũ công chức thuế chuyên sâu, kỷ cương, trách nhiệm, tận tâm phục vụ người nộp thuế và Nhà nước.

Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị, các học viên là công chức thuế tham gia khóa học quan trọng này cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị để tiếp thu tất cả kiến thức do các giảng viên truyền đạt. Đây chính là cơ hội tự hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp, để khi trở về, sẽ là những công chức nòng cốt, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong toàn ngành.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, chương trình học được thiết kế công phu, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa kiến thức lý luận và tình huống thực tiễn, tập trung vào các nội dung như: Kỹ năng phát hiện dấu hiệu vi phạm, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; phân biệt vi phạm hành chính với dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế; quy trình phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan điều tra trong xử lý vụ việc phức tạp; phân tích, khai thác dữ liệu tài chính - kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong phát hiện rủi ro thuế.

“Đây là những nội dung rất thiết thực đã được Học viện Cảnh sát Nhân dân nghiên cứu và phối hợp với Cục Thuế xây dựng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới của ngành Thuế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ. Học viện rất vinh dự khi được phối hợp với ngành Thuế trong triển khai chương trình giảng dạy quan trọng này” - Thiếu tướng Chử Văn Dũng khẳng định./.