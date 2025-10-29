(TBTCO) - Bộ Tài chính cho rằng, cần tăng giá trị giải thưởng để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia, xây dựng thói quen, phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa.

Tại khoản 6 Điều 26 dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) quy định về hóa đơn điện tử giao Bộ Tài chính quy định các nội dung, biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và khen thưởng người tiêu dùng tố giác cơ sở kinh doanh không lập và giao hóa đơn điện tử từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước đảm bảo hàng năm tối đa 0,1% trên tổng số thu thuế giá trị gia tăng nội địa của năm trước liền kề.

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh trao giải thưởng cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Ảnh: Minh Linh

Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2022, ngành Thuế triển khai “hóa đơn may mắn” bằng kinh phí thường xuyên, xấp xỉ 33 tỷ đồng giai đoạn 2022 - 2024; bình quân 11 tỷ đồng/năm; dự toán 2025 là 12,12 tỷ đồng. Nhưng do nguồn lực hạn chế, giải thưởng có giá trị từ 0,5 - 50 triệu đồng, quay theo quý, tổ chức phân tán, nên sức hút và thói quen lấy hóa đơn chưa lan tỏa mạnh.

Bộ Công an đề xuất trong quá trình triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ là cần tăng tuyên truyền, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, yêu cầu xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và khen thưởng người tiêu dùng tố giác cơ sở không lập/giao hóa đơn.

Trước khi xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã tham khảo kinh nghiệm từ các nước trên thế giới đã triển khai chương trình này. Trong đó, Đài Loan quay 2 tháng/lần, giải lớn tới 8 tỷ đồng/giải; Trung Quốc quay hàng tháng có cả giải hiện vật; Bồ Đào Nha tặng ô tô hằng tuần. Điều này cho thấy “xổ số hóa đơn” giúp tăng thu và hình thành thói quen lấy hóa đơn.

Do vậy, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất trích tối đa 0,1% số thu thuế giá trị gia tăng nội địa (xấp xỉ gần 300 tỷ đồng/năm, theo quyết toán 2023) để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia, qua đó thu hút, lan tỏa rộng rãi, xây dựng thói quen, phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dùng dịch vụ của người tiêu dùng.

Mục tiêu của đề xuất nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch nền kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước khi người bán lập hóa đơn và kê khai đầy đủ doanh thu, đảm bảo mục tiêu quản lý thu ngân sách nhà nước./.