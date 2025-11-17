(TBTCO) - Sáng ngày 17/11/2025, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ ấn nút quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" quý I và quý II/2025. Chương trình được ấn nút quay thưởng theo từng địa bàn tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (trước sắp xếp).

Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ ấn nút quay thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn".

Dựa trên cơ sở dữ liệu 181.311 hóa đơn có thời gian lập trong quý I và quý II/2025 hợp lệ, đủ điều kiện được phần mềm Hóa đơn may mắn của cơ quan thuế lựa chọn ngẫu nhiên đưa vào quay thưởng. Kết quả, phần mềm đã lựa chọn ngẫu nhiên được 96 hóa đơn trúng giải.

Trong đó, địa bàn tỉnh Phú Thọ và địa bàn tỉnh Hòa Bình (trước sắp xếp) mỗi quý có: 1 giải Nhất, trị giá 20.000.000 đồng mỗi giải; 3 giải Nhì, trị giá 7.000.000 đồng mỗi giải; 5 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải và 5 giải Khuyến khích, trị giá 2.000.000 mỗi giải.

Địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trước sắp xếp), mỗi quý có: 1 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng; 3 giải Nhì, trị giá 7.000.000 đồng mỗi giải; 7 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng mỗi giải và 9 giải Khuyến khích, trị giá 2.000.000 mỗi giải.

Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” xác nhận việc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn được thực hiện trên phần mềm Hóa đơn may mắn và quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và đã ký biên bản xác nhận kết quả chương trình.

Kết quả chi tiết về chủ nhân của từng giải thưởng sẽ được Thuế tỉnh Phú Thọ công bố công khai trên trang website của Cục Thuế tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn; đồng thời công khai trên các phương tiện truyền thông của tỉnh ngay trong ngày sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn” và sẽ trực tiếp gửi kết quả đến từng cá nhân trúng thưởng. Các cá nhân trúng thưởng quý I, II/2025 đề nghị liên hệ với Thuế tỉnh Phú Thọ để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả chương trình./.