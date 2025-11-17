Tập trung thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Chính phủ chỉ đạo, mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển.

“Kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng, kết quả là thước đo”

Nghị quyết số 366/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 của Chính phủ nêu rõ, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường... Ở trong nước, khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất tiềm ẩn diễn biến bất ngờ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2025. Ảnh: Tư liệu.

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tận dụng các thời cơ, yếu tố thuận lợi để tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2025.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện nguyên tắc điều hành mới “Kỷ cương đi trước, nguồn lực đi cùng, kết quả là thước đo” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ để rà soát kịch bản tăng trưởng, quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể, khả thi, bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 từ 8% trở lên...

Phấn đấu tăng trưởng GDP quý IV/2025 đạt trên 8,4%

Chính phủ yêu cầu kiên quyết, kiên trì thực hiện chủ đề, mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai; đây vừa là mục tiêu vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển.

Đồng thời, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; phấn đấu tăng trưởng GDP quý IV đạt trên 8,4% để bảo đảm tăng trưởng cả năm đạt trên 8%, trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng trên 9,4%, khu vực dịch vụ tăng khoảng trên 8,3%, khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; tỷ trọng kinh tế số phấn đấu khoảng 20% GDP.

Bên cạnh đó, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường vàng, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến phát sinh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý thu, phấn đấu tăng ít nhất 25% so với dự toán; kiểm soát chi chặt chẽ, trong phạm vi dự toán, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Mở rộng thị trường, hàng hóa xuất khẩu; khai thác, phát huy hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do đã ký kết; tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định mới. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thông quan, phát triển dịch vụ logistics để giảm thời gian, chi phí xuất khẩu...

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công

Chính phủ chỉ đạo tăng tốc hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch; lựa chọn các công trình, dự án quy mô lớn, ý nghĩa, đủ điều kiện khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội; nhất là các dự án gắn với chuyển giao công nghệ, quản lý tiên tiến, hiện đại. Khai thác hiệu quả các động lực kinh tế từ các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy các cực tăng trưởng và liên kết vùng...

Tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xử lý vướng mắc, bất cập theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, không “lạm dụng” trình tự, thủ tục rút gọn; rà soát, chỉnh lý kỹ lưỡng ngôn ngữ, kỹ thuật và nội dung các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 10.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động, sẵn sàng triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai...