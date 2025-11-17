Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần “60 ngày hành động - chuyển đổi thực chất - nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Ông Trần Xuân Sang, Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang quản lý thuế hộ kinh doanh tại 13 xã, phường, hiện có khoảng 4.030 hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc diện phải chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Lực lượng cán bộ, công chức thuế đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra đúng tiến độ.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai. Ảnh: TN

Đại diện Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên cho biết, trước đây, phần lớn hộ kinh doanh trên địa bàn hoạt động và nộp thuế theo mô hình thuế khoán. Phương pháp này phù hợp với giai đoạn nền kinh tế còn chủ yếu giao dịch tiền mặt, quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu minh bạch cao hơn trong quản lý thuế, mô hình kê khai - nơi hộ kinh doanh tự xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế được xem là bước tiến tất yếu.

Để hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền, vận động, đến hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ kê khai và đôn đốc thực hiện.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ thuế không chỉ là người thực thi nhiệm vụ mà còn là “cầu nối” giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích dài hạn của việc chuyển đổi.

Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên Trần Xuân Sang cho biết, từ mục tiêu đề ra, ngay từ đầu tháng triển khai cao điểm, các tổ thuế đã phân loại nhóm hộ, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể theo từng địa bàn. Tại khu vực các phường Bắc Kạn, Đức Xuân, xã Phong Quang là nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bán lẻ,… cán bộ thuế đã chủ động phối hợp với chính quyền phường, xã, tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tận nơi.

“Khi hộ kinh doanh chủ động kê khai, minh bạch doanh thu, không chỉ giúp cơ quan thuế quản lý hiệu quả hơn, mà còn mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân địa phương phát triển bền vững, hiện đại hơn. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà ngành Thuế hướng tới, là một nền quản lý thuế công bằng, minh bạch, đồng hành cùng phát triển” – ông Đỗ Trọng Nghĩa - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Còn tại các xã Chợ Đồn, Phủ Thông, Cẩm Giàng,… nơi hộ kinh doanh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ lẻ, các buổi tư vấn lưu động được tổ chức tại trung tâm xã, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mà không phải di chuyển xa.

Cùng đó, Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên đã ứng dụng công nghệ thông tin triệt để. Các đội thuế cơ sở sử dụng phần mềm quản lý hộ kinh doanh, cập nhật tiến độ theo ngày, giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, điều phối nhân lực hợp lý. Song song, việc số hóa hồ sơ thuế và kê khai điện tử qua ứng dụng eTax Mobile giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, tránh chồng chéo giấy tờ.

Cán bộ thuế được phân công phụ trách theo từng nhóm hộ, trực tiếp hướng dẫn cài đặt, đăng nhập và thao tác kê khai điện tử. Mỗi buổi làm việc, họ không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn giải thích rõ ý nghĩa của việc minh bạch hóa doanh thu, tạo nền tảng cho hộ kinh doanh tiếp cận tín dụng, mở rộng quy mô, tham gia sàn thương mại điện tử.

Ông Đặng Đình Hoàng - Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế Thuế cơ sở 6 tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình triển khai còn không ít thách thức. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ chưa quen với việc ghi chép sổ sách, lo ngại về thủ tục hoặc chưa có thiết bị thông minh để kê khai trực tuyến. Một số hộ vẫn tâm lý e dè, sợ kê khai sẽ làm tăng nghĩa vụ thuế.

Trước thực tế đó, Thuế Cơ sở 6 đã chỉ đạo “đi từng ngõ, gõ từng cửa”, nắm chắc từng trường hợp, phân tích cụ thể để người dân hiểu rằng kê khai không làm tăng thuế, mà ngược lại, giúp họ được xác định nghĩa vụ chính xác, công bằng hơn… Nhờ sự đồng hành tích cực ấy, tinh thần hưởng ứng trong cộng đồng hộ kinh doanh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Từ chỗ lo lắng, nhiều người nay đã chủ động kê khai, tự tin quản lý hoạt động kinh doanh của mình.

Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên Đỗ Trọng Nghĩa cho biết, kế hoạch “60 ngày cao điểm” không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời gian, mà còn là cam kết mạnh mẽ của ngành Thuế trong việc đổi mới phương thức quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

“Việc chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề cho việc áp dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các giải pháp quản lý thông minh trong tương lai” - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.

Thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ lưu động tại chợ Tân Long (phường Quan Triều) và chợ Chùa Hang (phường Linh Sơn).

Tại các điểm hỗ trợ, người nộp thuế được hướng dẫn trực tiếp về các nội dung: khai thuế điện tử, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, lập và sử dụng hóa đơn điện tử, cùng nhiều thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Qua đó, đã có trên 500 hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp trong đợt này; đồng thời, lực lượng đồng hành đã tiếp nhận và giải đáp hơn 30 ý kiến liên quan đến nghiệp vụ thuế, thủ tục điện tử và các vấn đề phát sinh khi chuyển đổi mô hình.

Hoạt động hỗ trợ lưu động là giải pháp thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 60 ngày cao điểm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh từng bước thích ứng với phương thức quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn./.