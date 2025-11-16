Ngày 16/11: Giá cà phê tiếp tục giảm sâu

Thị trường sáng 16/11 chứng kiến mức giá giảm sâu của giá cà phê cả trên thị trường thế giới và trong nước. Tính chung, giá cà phê đã có 4 ngày liên tiếp lao dốc, xuống mức thấp nhất trong tuần qua. Giá hồ tiêu sau phiên tăng, đã quay đầu giảm nhẹ.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên từ 2.300 - 2.700 đồng/kg

Giá cà phê

Thị trường trong nước, giảm sâu tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên từ 2.300 - 2.700 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong tuần qua.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk xuống mức 110.500 đồng/kg, giảm thêm 2.500 đồng/kg so với sáng 15/11. Tuy nhiên, đây vẫn là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng cũng rớt giá sâu 2.300 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 108.700 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai giảm mạnh nhất trong khu vực, giảm 2.700 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 109.800 đồng/kg.

Thị trường thế giới, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cập nhật lúc 4 giờ 30p sáng (16/11/2025), giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2025 giảm mạnh 120 USD/tấn, xuống mức 4249 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 112 USD/tấn, đạt mức 4010 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 1,9 cent/lb, xuống mức 399,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,9 cent/lb, đạt mức 330,8 cent/lb.

Riêng giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 481,1 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm mạnh 9,9 cent/lb, xuống mức 391,8 cent/lb.

Giá tiêu

Thị trường trong nước, Hiện dao động trong khoảng 144.000 - 145.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg tại một số nơi.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 144.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua. Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh cũng không biến động, hiện đang giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai giảm nhẹ 500 đồng/kg, được thu mua ở ngưỡng 144.000 đồng/kg.

Còn thương lái Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá thu mua hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Thị trường thế giới, cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 16/11/2025, giá hồ tiêu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.108 USD/tấn, không biến động so với phiên trước.

Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng đi ngang so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.745 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA tại thị trường này trong ngày hôm nay đạt 12.300 USD/tấn, không biến động so với ngày hôm qua.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn./.