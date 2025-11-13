Dự báo giá vàng năm 2026 còn tiếp tục tăng, không nhiều yếu tố kéo giảm

(TBTCO) - Giá vàng thời gian qua đã tăng khó tưởng và có thể lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Tuy nhiên, mua loại tài sản trên quá nhiều giai đoạn này có thể khiến nhà đầu tư gặp rủi ro chi phí cơ hội.

Chia sẻ tại tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức ngày 13/11, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu cho rằng, diễn biến của giá vàng trong thời gian qua “biến động đến mức khó tưởng tượng”. Giá vàng thế giới hôm nay đã trở lại mốc 4.200 USD/ounce, kéo vàng trong nước lên mức kỷ lục 154 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng mạnh giữa hỗn loạn toàn cầu

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, đợt tăng mạnh này phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư giữa bối cảnh kinh tế chính trị toàn cầu. Mỹ đã phải đóng cửa Chính phủ suốt hơn một tháng, cũng là khoảng thời gian dài nhất trong lịch sử nước này.

TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu chia sẻ tại tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản”. Ảnh: Chí Cường

TS. Hiếu cho rằng, tình hình kinh tế Mỹ trở nên phức tạp. Lạm phát tăng lên 3% và thị trường lao động yếu đi, đẩy kinh tế Mỹ tới nguy cơ vừa lạm phát vừa đình trệ. Cùng đó, chính sách thuế quan cứng rắn từ Mỹ còn tác động tiêu cực tới thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền quốc tế có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro để tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn. Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính thế giới, như thị trường chứng khoán và thị trường vàng toàn cầu đang đi vào một sự biến động lớn. Điều này cũng tạo ảnh hưởng tới các thị trường tài chính tại Việt Nam.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, vàng với vai trò tài sản trú ẩn vẫn có khả năng tăng giá thêm trong năm 2026, khi các yếu tố hỗ trợ như bất ổn địa chính trị, rủi ro lạm phát và xu hướng nới lỏng tiền tệ toàn cầu vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, ông cho rằng, sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025, thị trường vàng có thể bước vào chu kỳ ổn định hơn, ít biến động hơn so với năm 2025.

Cùng quan điểm, ông Trịnh Hà - Chuyên gia chiến lược tại Exness Investment Bank, cho rằng giá vàng quốc tế và trong nước đều có xu hướng tăng tiếp, nhưng nhà đầu tư có thể chịu rủi ro chi phí cơ hội.

Ông Trịnh Hà - Chuyên gia chiến lược tại Exness Investment Bank - Ảnh: Chí Cường

"Giá vàng đã tăng rất mạnh, nhưng chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh thời gian qua. Tỷ lệ giữa giá vàng và S&P 500 đang ở mức thấp so với lịch sử, điều này cho thấy giá vàng đang tương đối rẻ hơn so với hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ. Khi S&P 500 giảm bớt và giá vàng tăng lên, tỷ lệ này mới quay về mức mức bình thường", ông Hà nhận định.

Theo ông, năm 2026, giá vàng có thể lên 5000 USD/ounce. Trong dài hạn, vàng vẫn là kênh giữ giá tốt, nhưng việc mua vàng quá nhiều trong giai đoạn này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội sinh lời ở các tài sản khác mà không hẳn là rủi ro giá vàng sụt giảm.

Ở góc độ dòng tiền, ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SmartInvest, bổ sung rằng vàng vẫn hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng trên toàn cầu. Theo ông Khánh, cung tiền càng mở rộng, vàng càng có khả năng tăng giá. Nếu trước đây dòng tiền tìm đến trái phiếu thì nay vàng đang dần trở thành điểm đến. Ông Khánh dự báo vàng sẽ vẫn là kênh đầu tư có tiềm năng trong trung và dài hạn, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế./.