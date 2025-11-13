Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản”: Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng bền vững và ổn định

(TBTCO) - Những kỳ vọng chung về thị trường trong trung và dài hạn có thể không có nhiều thay đổi căn bản. Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng. Những diễn tiến trong từng phân lớp tài sản tiếp tục cần được theo sát trước những biến động và chính sách mới.

Sáng nay, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế đầu ngành và các thành viên dày dặn kinh nghiệm trên thị trường.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư nhấn mạnh, Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng khi chuẩn bị khép lại giai đoạn 2021–2025 và bước vào chu kỳ phát triển mới.

"Chúng ta đang ở gần thời điểm khép lại năm 2025 - năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025. Đây không chỉ là thời điểm quan trọng để nhìn nhận lại những kết quả rất đáng ghi nhận của chặng đường một năm và xa hơn là 5 năm qua, mà còn là dịp để các nhà đầu tư chuẩn bị hành trang cho năm mới - năm nền móng của hành trình 5 năm tiếp theo" - ông Hoành cho hay.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đức Thanh

Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng

Theo Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành, dù kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với không ít biến động, từ căng thẳng địa chính trị, lạm phát kéo dài, tới chính sách thuế quan mới giữa các nền kinh tế lớn. Tuy vậy, Việt Nam vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, như ngân hàng HSBC đánh giá là “riêng một đẳng cấp”. Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chỉ quanh mức 3%, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng bền vững và ổn định, được nhiều tổ chức quốc tế xếp vào nhóm “ngôi sao mới nổi” của châu Á và khẳng định vị thế của mình với một nền kinh tế quy mô gần 500 tỷ USD, môi trường chính trị ổn định, hạ tầng ngày càng hiện đại và hệ thống pháp luật, chính sách tài chính - tiền tệ đang được cải cách sâu rộng.

Bốn nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua được ví như “bộ tứ trụ cột thể chế” của nền kinh tế và đã tạo thêm nền tảng vững chắc, củng cố niềm tin thị trường và tạo hành lang pháp lý mới cho các dòng vốn đầu tư, từ trong nước đến quốc tế, từ truyền thống đến số hóa.

Tại Diễn đàn Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWAS) do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức cách đây chưa đầy 2 tháng, sự vận động mạnh mẽ của các lớp tài sản cũng đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của các chuyên gia và cộng đồng nhà đầu tư. Các lớp tài sản vẫn đang tiếp tục chứng kiến xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ giữa các lớp từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, đến các lĩnh vực mới như tài sản số, đầu tư mạo hiểm, hay quỹ đầu tư thay thế.

Trong đó, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có vốn hóa tương đương hơn 100% GDP, thanh khoản trung bình hàng tỷ USD mỗi phiên. Tiến trình nâng hạng thị trường mở ra cơ hội đón dòng vốn hàng chục tỷ USD từ các quỹ đầu tư toàn cầu. Cùng với đó, thị trường trái phiếu sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đang bước vào thời kỳ ổn định và minh bạch hơn với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, giúp thị trường trái phiếu trở lại vai trò nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trung tâm Tài chính Quốc tế đã chính thức được hình thành, khẳng định bước tiến quan trọng trong việc đưa Việt Nam lên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu. Thị trường bất động sản đang tiếp tục phục hồi, nhờ những cải cách về thể chế đất đai, chính sách tín dụng và nhu cầu nhà ở, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tài sản số gồm tài sản mã hóa, token hóa tài sản thực, và các nền tảng tài chính công nghệ đang mở ra “chân trời mới” cho các sản phẩm đầu tư hiện đại.

Theo sát biến động và chính sách mới để nắm bắt kịp thời cơ hội

Mặc dù những kỳ vọng chung về thị trường trong trung và dài hạn có thể không có nhiều thay đổi căn bản, nhưng những diễn tiến trong từng phân lớp tài sản vẫn luôn cần được tiếp tục cập nhật, phân tích để đưa ra sự lựa chọn tối ưu phù hợp với khẩu vị của từng nhóm nhà đầu tư.

Đặc biệt, theo Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành, những rung lắc trên thị trường chứng khoán, vàng, bất động sản, tài sản số… gần đây cũng như những động thái chính sách mới cả trong và ngoài nước đòi hỏi nhà đầu tư cần theo sát để sẵn sàng với mọi tình huống, nắm bắt kịp thời các cơ hội, đạt được lợi suất cao nhất. Ông Hoành nhấn mạnh, Tọa đàm hướng tới việc cập nhật xu hướng kinh tế 2026, phân tích triển vọng từng lớp tài sản, đồng thời kiến nghị giải pháp phát triển thị trường minh bạch, bền vững và hiệu quả.

Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành tin tưởng với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế đầu ngành và các thành viên dày dặn kinh nghiệm trên thị trường, tọa đàm hôm nay sẽ mang đến những gợi mở thiết thực và hữu ích cho cộng đồng nhà đầu tư và các bên liên quan./.