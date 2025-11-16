Ngày 16/11: Giá dầu quay đầu giảm

Sáng nay, giá dầu thế giới giảm nhẹ, tuy nhiên tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,2%, còn giá dầu WTI ghi nhận mức tăng khoảng 0,6%.

Sáng 16/11, ghi nhận trên Oilprice giá dầu Brent ở mốc 62,97 USD/thùng

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 4h30 sáng 16/11, ghi nhận trên Oilprice giá dầu Brent ở mốc 62,97 USD/thùng, giảm 0,87% (tương đương giảm 0,55 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 1,01% (tương đương giảm 0,60 USD/thùng).

Tuy nhiên, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,2%, còn giá dầu WTI ghi nhận mức tăng khoảng 0,6%.

Tuần này, giá dầu ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I-2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn...

Thị trường trong nước

Giá xăng dầu ngày 16/11 vẫn niêm yết tại mức giá được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 16/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, ở mức 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, ở mức 19.935 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, xuống còn 14.074 đồng/kg.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó xăng RON95 có 26 lần tăng, 21 lần giảm; dầu diesel có 24 lần tăng, 22 lần giảm và 1 lần giữ nguyên./.