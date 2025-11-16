Ngày 16/11: Heo hơi dao động trong khoảng 46.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trên thị trước cả nước. Hiện giao động trong khoảng 46.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg. Mức thấp nhất thuộc về miền Trung – Tây Nguyên, cao nhất tại Cà Mau.

Giá heo hơi duy trì ổn định trong phiên sáng 16/11

Tại miền Bắc

Giá không thay đổi trong phiên sáng 16/11, tiếp tục giữ nguyên mức giá so với hôm trước. Hiện dao động quanh mức từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương Lào Cai và Lai Châu vẫn đang thu mua ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục duy trì mức cao nhất miền là 49.000 đồng/kg.

Khu vực mền Trung – Tây Nguyên

Cũng không có sự thay đổi tại bất cứ địa phương nào, hiện giá cả heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 46.000 đồng/kg - 49.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk vẫn giữ ổn định ở mức 47.000 đồng/kg.

Giá heo tại Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt ghi nhận mức giá 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận xu hướng giữ nguyên giá ở tất cả các địa phương.

Theo đó, Đồng Nai, Cà Mau vẫn giữ nguyên mức 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cả nước.

Các địa phương như Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ cùng duy trì quanh mức 49.000 đồng/kg.

Đồng Tháp giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Vĩnh Long thu mua ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam đang nằm trong khoảng 47.000 đồng/kg – 50.000 đồng/kg./.