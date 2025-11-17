Thuế tỉnh Cao Bằng thu hồi nợ thuế được hơn 455 tỷ đồng

(TBTCO) - Thuế tỉnh Cao bằng cho biết, thông qua các biện pháp thu nợ, tính đến hết tháng 10/2025 đơn vị thu hồi nợ thuế được 455,7 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế năm 2024 chuyển sang là 36,3 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2025 là 419,4 tỷ đồng.

Theo Thuế tỉnh Cao bằng, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu. Đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình;

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Công khai thông tin nợ đọng thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh, các phương tiện truyền thông của tỉnh, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...

Theo đó, từ 1/1/2025 đến 31/10/2025, Thuế tỉnh Cao bằng thực hiện ban hành gần 130 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 2.200 lượt; ban hành 2.016 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 185 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; ban hành 1 văn bản đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; 51 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.