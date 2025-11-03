Nâng quy mô chương trình “hóa đơn may mắn” lên cấp quốc gia

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất trích tối đa 0,1% số thu thuế giá trị gia tăng nội địa để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia, nhằm lan tỏa phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dùng dịch vụ của người tiêu dùng.

Lan tỏa phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa

Từ năm 2022, ngành Thuế triển khai chương trình “hóa đơn may mắn” bằng kinh phí thường xuyên, xấp xỉ 33 tỷ đồng giai đoạn 2022 - 2024; bình quân 11 tỷ đồng/năm; dự toán 2025 là 12,12 tỷ đồng. Nhưng do nguồn lực còn hạn chế, giải thưởng chương trình “hóa đơn may mắn” có giá trị từ 0,5 - 50 triệu đồng/giải, quay theo quý, tổ chức phân tán, nên sức hút và thói quen lấy hóa đơn chưa lan tỏa mạnh.

Mục đích của chương trình “hóa đơn may mắn” là vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng, vừa giúp cơ quan thuế giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý của ngành thuế.

Thuế tỉnh Thái Nguyên trao thưởng chương trình "hóa đơn may mắn" cho người trúng giải. Ảnh: Thu Hằng

Để triển khai hiệu quả Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Bộ Công an đề xuất, cần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, yêu cầu xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và khen thưởng người tiêu dùng tố giác cơ sở không lập/giao hóa đơn.

Do vậy, tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất trích tối đa 0,1% số thu thuế giá trị gia tăng nội địa (xấp xỉ gần 300 tỷ đồng/năm, theo quyết toán 2023) để tổ chức chương trình “hóa đơn may mắn” quy mô quốc gia, qua đó thu hút, lan tỏa rộng rãi, xây dựng thói quen, phong trào lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dùng dịch vụ của người tiêu dùng.

Mục tiêu của đề xuất nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, minh bạch nền kinh tế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước khi người bán lập hóa đơn và kê khai đầy đủ doanh thu, đảm bảo mục tiêu quản lý thu ngân sách nhà nước.

Trước khi xây dựng dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đã tham khảo kinh nghiệm từ các nước trên thế giới đã triển khai chương trình này. Trong đó, Đài Loan quay 2 tháng/lần, giải lớn tới 8 tỷ đồng/giải; Trung Quốc quay hàng tháng có cả giải hiện vật; Bồ Đào Nha tặng ô tô hằng tuần. Điều này cho thấy “xổ số hóa đơn” giúp tăng thu và hình thành thói quen lấy hóa đơn.

Bà Cao Thị Yến - chủ hộ kinh doanh trên địa bàn xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ (cũ), tỉnh Thái Nguyên trúng thưởng giải nhất chương trình “hóa đơn may mắn” bày tỏ niềm vui và cho biết, không nghĩ rằng việc mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn lại mang đến may mắn như vậy cho bản thân.

Bà Yến cho biết, sẽ tuyên truyền chương trình tới người thân trong gia đình, bạn bè để lan tỏa về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người may mắn trúng thưởng như mình.

Còn ông Phạm Đức Thuận - chủ quầy thuốc Đức Thuận, trên địa bàn TP Quảng Ngãi (cũ), tỉnh Quảng Ngãi cho biết, rất vinh dự đã nhận được giải thưởng lớn này; đồng thời mong cơ quan thuế tiếp tục duy trì chương trình “hóa đơn may mắn” để ngày càng có nhiều người tiêu dùng quen dần khi mua hàng hóa, dịch vụ lấy hóa đơn, nhất là có cơ hội để tham gia dự thưởng.

Đảm bảo quyền, lợi ích người tiêu dùng

Chủ hộ kinh doanh hàng tạp hóa Huyền Chi - xã Diên Phước, tỉnh Khánh Hòa cũng đã may mắn trúng giải nhất chương trình “hóa đơn may mắn” cho biết, đây là một chương trình rất thực tế, thiết thực đối với hộ kinh doanh và người tiêu dùng.

“Thông qua chương trình, bản thân mới thấy được việc hình thành thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn có rất nhiều lợi ích, không chỉ tham gia chương trình “hóa đơn may mắn”, mà việc lấy hóa đơn còn là bằng chứng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa để khi sản phẩm mua có vấn đề lỗi thì dễ dàng được đổi trả” - chủ hộ kinh doanh Huyền Chi chia sẻ.

Chương trình “hóa đơn may mắn” đã có tác động tích cực tới thói quen của người tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi tham gia giao dịch mua bán. Ảnh: TL

Đại diện Thuế tỉnh Khánh Hòa khẳng định, thành công nhất của chương trình “hóa đơn may mắn” là số lượng hóa đơn của các cá nhân tiêu dùng ngày càng nhiều và không ít cá nhân đã trúng giải thưởng của chương trình. Điều này cho thấy, người dân đang dần hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng và sử dụng dịch vụ, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch, mua bán.

Tuy nhiên theo phản ánh của lãnh đạo Thuế tỉnh Khánh Hòa, thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều người tiêu dùng, nhất là người tiêu dùng cá nhân không phải hạch toán chi tiêu nên chưa quan tâm đến việc lấy và lưu giữ hóa đơn.

Mặt khác, vẫn còn một số cơ sở bán hàng, doanh nghiệp viện nhiều lý do để cố tình không xuất, không lập hóa đơn cho khách hàng nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với nhà nước. Từ thực tế đó, thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chương trình “hóa đơn may mắn” và các chế tài xử phạt vi phạm về quản lý sử dụng hóa đơn đối với người bán hàng hóa, dịch vụ nhằm khuyến khích, động viên người tiêu dùng khi mua hàng hóa phải lấy hóa đơn.

Theo đánh giá của Cục Thuế, sau gần 3 năm triển khai chương trình “hóa đơn may mắn”, số lượng hóa đơn trúng thưởng có người mua là cá nhân tiêu dùng (không phải hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) đã tăng lên nhanh chóng. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã lấy hóa đơn nhiều hơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và chương trình “hóa đơn may mắn” đã có tác động tích cực tới thói quen của người tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi tham gia giao dịch mua bán./.