(TBTCO) - Sau 2 năm triển khai, chương trình "Hóa đơn may mắn" đã có nhiều tác động tích cực tới thói quen của người tiêu dùng, thúc đầy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi tham gia giao dịch mua bán.

Thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn

Theo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn – Tổng cục Thuế, sau 02 năm triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn", tính đến ngày 27/05/2024, sau 8 đợt quay thưởng, các cục thuế đã lựa chọn được 10.076 giải thưởng với tổng giá trị 225,47 tỷ đồng, giá trị giải thưởng từ 500.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ. Số lượng hóa đơn trúng thưởng có người mua là cá nhân tiêu dùng (không phải hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn".

Theo ông Lưu Ngọc Thơ – Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế): “Điều này cho thấy người tiêu dùng đã lấy hóa đơn nhiều hơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và chương trình "Hóa đơn may mắn" đã có tác động tích cực tới thói quen của người tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi tham gia giao dịch mua bán”.

Lãnh đạo Chi cục Thuế TP. Hạ Long (Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh) trao thưởng cho 9 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng. Ảnh: QMG.

Tính từ quý II/2022 đến hết quý I/2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công 8 đợt quay số Hóa đơn may mắn với 232 hóa đơn may mắn trúng thưởng trong tổng số hàng nghìn hóa đơn thuộc diện đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình, do Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế.

Chương trình "Hóa đơn may mắn" được tổ chức đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Đối với người mua hàng, việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử, yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn, người mua hàng sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Ngoài ra, quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại, như: bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa.

Còn đối với người bán hàng, khi người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng...

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, khuyến khích được người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử, tránh thất thu ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành Thuế...

Như tại tỉnh Quảng Ninh, để triển khai hiệu quả việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, khuyến khích người dân chủ động lấy hóa đơn, Cục Thuế Quảng Ninh đã áp dụng hiệu quả chương trình “Hóa đơn may mắn”. Bà Nguyễn Thị Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh cho biết: “Các khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được tham gia và có cơ hội trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” do cơ quan Thuế tổ chức hàng quý”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích khi người tiêu dùng lấy hóa đơn

Được biết, để tiếp tục khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn và đẩy mạnh triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" trong năm 2024, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế tiếp tục triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn" trong năm 2024, đồng thời, tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền.

Theo đó, các cục thuế tích cực phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, văn phòng đại diện của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến quyền lợi, lợi ích khi người tiêu dùng lấy hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ, từ đó khuyến khích, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về lễ công bố kết quả chương trình "Hóa đơn may mắn" từng đợt quay thưởng, đảm bảo lan tỏa rộng rãi đến người dân tại địa bàn. Qua đó, các cá nhân, người tiêu dùng hiểu và đồng hành cùng cơ quan thuế trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, quản lý thuế hiệu lực, hiệu quả.

Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử. Ảnh: Đỗ Doãn.

Mặt khác, để củng cố căn cứ pháp lý cho triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn", Tổng cục Thuế đã đề xuất đưa nội dung mang tính nguyên tắc về "Hóa đơn may mắn" vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP tại khoản 6 Điều 4 quy định về việc người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cơ quan Thuế sử dụng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử để thực hiện các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ như: Chương trình khách hàng thường xuyên, chương trình tham gia dự thưởng, chương trình hóa đơn may mắn.