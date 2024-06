Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp xăng dầu triển khai hóa đơn điện tử

Theo đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế: Qua 2 năm triển khai chương trình " Hóa đơn may mắn", tính đến ngày 27/5/2024, sau 8 đợt quay thưởng các Cục Thuế đã lựa chọn được 10.076 giải thưởng với tổng giá trị 225,47 tỷ đồng, giá trị giải thưởng từ 500.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ. Số lượng hóa đơn trúng thưởng có người mua là cá nhân tiêu dùng (không phải hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn". Điều này cho thấy người tiêu dùng đã lấy hóa đơn nhiều hơn khi mua hàng hóa, dịch vụ và chương trình "Hóa đơn may mắn" đã có tác động tích cực tới thói quen của người tiêu dùng, thúc đẩy người tiêu dùng lấy hóa đơn khi tham gia giao dịch mua bán".